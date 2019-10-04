"Україна стане частиною РФ": Сумська міськрада звернулася до Зеленського щодо формули Штайнмаєра

Депутати Сумської міськради висловилися проти імплементації формули Штайнмаєра. Також вони відправили відповідне звернення президентові України Володимиру Зеленському та Верховній Раді.

Рішення щодо формули Штайнмаєра депутати міськради Сум ухвалили на позачерговій сесії у п’ятницю, 4 жовтня. За проголосували 23 міські обранці з 23 присутніх у сесійній залі, передає Укрінформ.

Цікаво! Експерти вбачають ризики: все, що варто знати про формулу Штайнмаєра

Як мовиться у зверненні до президента та парламенту, депутати Сумської міськради вважають, що через реалізацію формули Штайнмаєра Україна розміняє перспективи державності на примарний мир. Водночас її принижуватиме країна-агресор Росія та зрештою знову зробить своєю частиною.

"На нашу думку, наміри з реалізації так званої формули Штайнмаєра є неприхованою здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні", – підкреслюють депутати міськради Сум.

Також політики зазначають, що через вибори на окупованих територіях Донбасу (наслідок реалізації формули Штайнмаєра) Україна отримає легітимізацію та тривале консервування тамтешніх окупаційних адміністрацій.

Враховуючи поведінку окупаційних військ і дії офіційного Кремля, немає жодних причин вважати, що відбудеться встановлення реального контролю над усією ділянкою українсько-російського кордону. У подальшому проведення наступних виборів до українського парламенту на цих територіях остаточно закріпить присутність представників терористичних окупаційних адміністрацій у владі на національному рівні,

– пояснюють у Сумській міськраді.

Ще одним наслідком реалізації формули Штайнмаєра депутати вбачають ухвалення нового закону про особливий статус Донбасу та внесення відповідних змін до Конституції.

"У підсумку, разом з паралельним послабленням міжнародних санкцій щодо Російської Федерації, це означатиме перемогу Росії та поразку України", – наголошують вони.

Крім того, депутатський корпус Сумської міськради закликав всі патріотичні сили, представлені у Верховній Раді, заблокувати ухвалення нової редакції та не допустити продовження дії закону про особливий статус Донбасу.

Зверніть увагу! Новий раунд російсько-української війни

Звернулися політики й безпосередньо до Зеленського та попросили його розірвати дипломатичні взаємини з Росією та не відновлювати їх до повної деокупації всіх українських територій. Також гарант має домогтися реальних кроків щодо підтримки України від держав, які декларували безпеку та недоторканість її кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї (мовиться про Велику Британію та США – 24 канал).

На звершення депутати запропонували українській владі та провідним політсилам організувати національний круглий стіл. Під час заходу має бути напрацьовано спільну загальнодержавну стратегію на перемовинах щодо російської агресії та долі окупованих територій.

Напередодні український президент Володимир Зеленський у зверненні до українців заявив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Крім того, він заявив, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України. Тому вибори на Донбасі проведуть не під дулами кулеметів окупантів. Також він заперечив повідомлення, що Україна підписала угоду з бойовиками.

До речі! Чи готова нова ЦВК провести вибори на окупованому Донбасі: відповідь Діденка

Щодо подальшого розвитку подій, то це буде зустріч у нормандському форматі з президентами України, Росії, Франції та Німеччини. Наразі дата є невідомою, однак відомо, що "нормандська четвірка" зустрінеться вже найближчим часом. Під час цієї зустрічі лідери обговорять шляхи припинення війни на Донбасі.

Що відомо про формулу Штайнмаєра? Через те, що мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконувалися, у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) запропонував свою формулу щодо миру на Донбасі.



У ній, зокрема, мовиться про проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом ОБСЄ. Далі, якщо ОБСЄ визнає вибори вільними, Україна має надати особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.

Що передбачає чинний закон про особливий статус Донбасу? Його було ухвалено у вересні 2014 року, а набув документ чинність 18 жовтня. Термін дії закону – 3 роки. У жовтні 2017 року термін дії закону було продовжено на рік, а у жовтні 2018-го — до 31 грудня 2019 року. Через невиконання умов, особливий порядок місцевого самоврядування на вересень 2019 року так і не було запроваджено.



У законі мовиться, що особливий порядок місцевого самоврядування на нині окупованих територіях набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у законі про особливий порядок місцевого самоврядування. Зокрема, це стосується виведення проросійських бойовиків, їхніх найманців і їхньої військової техніки з території України.