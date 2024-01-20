В Клинцах под Брянском, где до сих пор горит нефтехранилище, снова прогремели взрывы

В Брянской области снова прогремели взрывы. Громко было в российских Клинцах, где до сих пор горит нефтехранилище, оказавшееся под ударом накануне.

О взрывах в Клинцах сообщают российские телеграм-каналы. Оккупанты снова заявляют об "атаке беспилотников", передает 24 Канал.

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В Клинцах снова громко

В российских Клинцах Брянской области оккупанты снова жалуются на взрывы. Около 06:30 в городе было громко и местные жители начали паниковать.

Впоследствии российское минобороны заявило, что Клинцовский район якобы пытались атаковать беспилотники. По словам оккупантов, "пе-ве-о" все сбила, а пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков беспилотника работают оперативные и экстренные службы.

Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте,

– сообщил губернатор Брянской области Богомаз.

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