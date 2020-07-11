Одесские популярные клубы продолжают работать после 23:00, нарушая карантин. А посетители развлекаются без масок и не соблюдают дистанцию.

Правоохранители за время проведения рейдов, которые начались с 25 мая, составили 152 административных протокола за нарушение карантина в таких заведениях. Об этом рассказал глава одесской полиции Олег Бех во время брифинга, пишет 24 канал.

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По информации издания местного издания "Пушкинская", среди нарушителей – популярные ночные клубы на побережье Park Residence, "Ибица", "Итака", "Вестерн", Red Line и ресторан Solo.

Различные телеграм-каналы публикуют видео с огромным скоплением людей без масок и соблюдения дистанции в развлекательных заведениях. Более того, в клубе "Ибица" засветился популярный хореограф Влад Яма, который праздновал 10 июля свой день рождения.

Глава одесской полиции также сообщил, что посетителей заведений за нарушение запретов штрафуют редко, обычно наказывают администраторов и персонал.

Смотрите видео из одесских клубов во время карантина: