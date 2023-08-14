Возможно, связано с визитом Шойгу: почему КНДР увеличивает производство ракет
Ким Чен Ын посетил главные заводы страны, где производят ракеты. Лидер Северной Кореи приказал увеличить мощности, чтобы "сохранить военную мощь" и быть готовыми к возможной войне. Может говориться о начале ежегодных военных учений.
Впрочем, возможны и определенные договоренности с Россией. Это в разговоре с 24 Каналом предположил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Напомним, недавно российский так называемый министр обороны Сергей Шойгу посещал Северную Корею, где Ким Чен Ын провел ему экскурсию по выставке вооружений в Пхеньяне.
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Есть ли договоренность с Россией
В КНДР есть баллистические ракеты, которые, возможно, могут интересовать Россию, предположил Гетьман. По его словам, ранее говорилось об определенном количестве иранских ракет вслед за "Шахедами" для страны-агрессора. Впрочем, эта поставка так и не состоялась.
Возможно, когда Шойгу приезжал в Корею, были об этом разговоры. Возможно, деньги туда зашли и они начали производить. Но появятся ли эти ракеты непосредственно в России – предположить возможно, однако анализировать действия таких диктаторов как Ким Чен Ын и Путин невозможно,
– подчеркнул военный аналитик.
Он не исключает вариант с учениями, о чем уже говорилось, и, собственно, для этого Ким Чен Ын сделал такое заявление.
"Склады забиты (ракетами – 24 Канал) в Северной Корее. Возможно, планируется для России. Но учитываем, что это просто его слова – это может быть ИПСО", – подчеркнул Гетьман.
Ситуация в Северной Корее: последние новости
- Ким Чен Ын несколько дней инспектировал ключевые заводы, производящие снаряды для крупнокалиберных реактивных систем залпового огня и двигатели для стратегических крылатых ракет. Показательная проверка могла быть действительно связана с учениями, которые должны пройти в августе, или иметь еще две цели.
- Северокорейский диктатор выслал в отставку старшего генерала вооруженных сил. Ким Чен Ын провел заседание военного комитета и призвал генералов готовиться к возможной войне.
- На днях сообщалось о приближении шторма возле Корейского полуострова. Но местная пропаганда призвала местных сосредоточиться на обеспечении безопасности пропагандистских портретов своих лидеров, а также статуй, мозаик, фресок и других памятников, посвященных Кимам.