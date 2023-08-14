Возможно, связано с визитом Шойгу: почему КНДР увеличивает производство ракет

Ким Чен Ын посетил главные заводы страны, где производят ракеты. Лидер Северной Кореи приказал увеличить мощности, чтобы "сохранить военную мощь" и быть готовыми к возможной войне. Может говориться о начале ежегодных военных учений.

Впрочем, возможны и определенные договоренности с Россией. Это в разговоре с 24 Каналом предположил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Напомним, недавно российский так называемый министр обороны Сергей Шойгу посещал Северную Корею, где Ким Чен Ын провел ему экскурсию по выставке вооружений в Пхеньяне.

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Есть ли договоренность с Россией

В КНДР есть баллистические ракеты, которые, возможно, могут интересовать Россию, предположил Гетьман. По его словам, ранее говорилось об определенном количестве иранских ракет вслед за "Шахедами" для страны-агрессора. Впрочем, эта поставка так и не состоялась.

Возможно, когда Шойгу приезжал в Корею, были об этом разговоры. Возможно, деньги туда зашли и они начали производить. Но появятся ли эти ракеты непосредственно в России – предположить возможно, однако анализировать действия таких диктаторов как Ким Чен Ын и Путин невозможно,

– подчеркнул военный аналитик.

Он не исключает вариант с учениями, о чем уже говорилось, и, собственно, для этого Ким Чен Ын сделал такое заявление.

"Склады забиты (ракетами – 24 Канал) в Северной Корее. Возможно, планируется для России. Но учитываем, что это просто его слова – это может быть ИПСО", – подчеркнул Гетьман.

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