Нет особых характеристик: в чем преимущество баллистических ракет из КНДР для россиян
Баллистические ракеты КНДР не лучше российских "Искандеров". Впрочем, у них одно преимущество непосредственно для страны-агрессора.
О нем 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. Речь идет о том, что северокорейские ракеты имеют упрощенную конструкцию.
К теме Парадокс или логичность: почему Россия получила ракеты от КНДР именно этой зимой
"Любая ракета должна быть массовой в производстве, а не "аналогов нетной". Тот самый "Искандер", где уже были попытки россиян перемудрить с его усовершенствованием", – отметил Киричевский.
Ракеты от КНДР
Эксперт напомнил, как в 2022 году россияне "совершенствовали" свои "Искандеры". Они ставили тепловые ловушки, которые должны срабатывать в момент работы украинских Сил обороны, например, со "Стингеров".
"Но со "Стингеров" никто стрелять не собирался. Потому что это не оружие против баллистических ракет. Соответственно россияне сами себя перехитрили, потому что сделали дороже это производство. Соответственно нельзя говорить, что северокорейские ракеты имеют какие-то особые характеристики по обходу противоракетных комплексов", – сказал Киричевский.
Он добавил, что здесь вопрос в другом – достаточном количестве, например, Patriot – их нужно больше. В свою очередь, Украина могла бы локализовать у себя некоторую инфраструктуру для их производства.
Что известно о передаче России баллистических ракет от КНДР
- На днях представитель Южной Кореи в ООН пояснил, что передавая баллистические ракеты России, КНДР использует Украину, как "испытательный полигон". По некоторым экспертным оценкам по Украине выпустили ракету KN-23. Согласно утверждениям КНДР, она способна доставлять ядерные боеголовки.
- Использование Россией северокорейского вооружения является вызовом для украинских защитников. Это вооружение может быть низкого качества, но это будет иметь влияние.
- Россия закупает ракеты у КНДР, поскольку не имеет достаточного собственного запаса. Удары беспилотниками по территории страны-агрессора дают о себе знать.
- КНДР могла передать России два вида ракет. Это могут быть боеприпасы к РСЗО "Смерч". Другой вид ракет – старые Р-17 из комплекса "Эльбрус".