Нет особых характеристик: в чем преимущество баллистических ракет из КНДР для россиян

Баллистические ракеты КНДР не лучше российских "Искандеров". Впрочем, у них одно преимущество непосредственно для страны-агрессора.

О нем 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. Речь идет о том, что северокорейские ракеты имеют упрощенную конструкцию.

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"Любая ракета должна быть массовой в производстве, а не "аналогов нетной". Тот самый "Искандер", где уже были попытки россиян перемудрить с его усовершенствованием", – отметил Киричевский.

Ракеты от КНДР

Эксперт напомнил, как в 2022 году россияне "совершенствовали" свои "Искандеры". Они ставили тепловые ловушки, которые должны срабатывать в момент работы украинских Сил обороны, например, со "Стингеров".

"Но со "Стингеров" никто стрелять не собирался. Потому что это не оружие против баллистических ракет. Соответственно россияне сами себя перехитрили, потому что сделали дороже это производство. Соответственно нельзя говорить, что северокорейские ракеты имеют какие-то особые характеристики по обходу противоракетных комплексов", – сказал Киричевский.

Он добавил, что здесь вопрос в другом – достаточном количестве, например, Patriot – их нужно больше. В свою очередь, Украина могла бы локализовать у себя некоторую инфраструктуру для их производства.

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