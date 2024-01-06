Главное – реакция союзников: чего ждать от мира после передачи ракет из КНДР в Россию
США созвали на 10 января заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить поставки северокорейских баллистических ракет в Россию, которые уже, вероятно, россияне применили против Украины. В этом вопросе чрезвычайно важна реакция партнеров.
Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Лесной, объяснив, какой должна быть ответ мира. Отметим, что в Воздушных силах ВСУ пока не подтвердили использование ракет КНДР по территории нашей страны.
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Запад должно быть жестким
По мнению политолога, лучшим ответом на любой обстрел или провокацию России будет увеличение помощи Украине и подход к вопросу предоставления украинцам права наносить превентивные удары по территории России с применением иностранного оружия.
Я думаю, что это вопрос времени. Красные линии, нарисованные Владимиром Путиным, ничего не стоят, кроме фломастера, которым диктатор рисовал. 2024 год должен быть годом жестких действий в отношении России,
– отметил Лесной.
По его словам, если Запад будет снова мягкотелым, то мир увидит Третью мировую войну, но она будет в другом виде. Война будет состоять не из одного большого конфликта, а из очень большого количества малых конфликтов, которые по грандиозности могут преувеличить Вторую мировую войну.
"В конце концов, у кого-то зачешутся руки и может начаться более мощная катастрофа, например, ядерная", – добавил политолог.
Каким должен быть ответ
Понятно, что санкции для Северной Кореи как мертвому кадило, потому что есть люфт в виде Китая, который не дает КНДР качественно жить, но и умереть не дает. В ответ Запад должен предоставить более мощные ракеты Украине, чтобы это была взаимозависимость.
Россия и КНДР живут в негуманной логике и понимают только силу. Если силы не будет, то все происходящее они рассматривают как слабость,
– сказал Лесной.
Украина – это поле, на котором Запад может в глобальном смысле закрыть вопросы Третьей мировой войны. Пока происходят какие-то движения в эту сторону, но у большинства Западных стран нет осознания историчности и эпичности этого момента.
К примеру, Польша, страны Балтии понимают, потому что это для них большая угроза. Германия изменяется, Франция тоже постепенно меняется. Главное, чтобы США сейчас осознали в этой историчности свою миссию, однако сейчас они зациклены на внутренних проблемах.
Снабжение северокорейских ракет в Россию
- Американские журналисты сообщили, что КНДР уже передает России баллистические ракеты и пусковые установки к ним. Кроме того, в настоящее время Кремль прилагает усилия, чтобы заключить соглашение о покупке нового вооружения у Ирана. Предполагается, что если договоренности удастся достичь, то уже весной 2024 года Россия может получить новые ракеты.
- Впоследствии в Белом доме подтвердили, что Россия уже атакует Украину баллистическими ракетами, предоставленными КНДР. Об этом свидетельствуют недавно рассекреченные данные разведки.
- Журналисты Defence Express предположили, что оккупанты могли ударить по Украине ракетами KN-23. ОТРК KN-23 вполне можно считать копией российского Искандера, сделанной в Северной Корее.