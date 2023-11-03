Миллион снарядов России от КНДР: военный эксперт предположил, изменят ли они ход войны

Северная Корея могла передать России около 1 миллиона артиллерийских снарядов. Ежемесячно Россия отстреливает около 300 тысяч снарядов. Следовательно, соответствующего количества врага может хватить на 2 – 3 месяца активной войны.

Ничего хорошего в миллионы снарядов для врага, конечно, нет. Впрочем, как предположил военный эксперт Павел Нарожный 24 Каналу, принципиально это не может изменить течение войны

Обратите внимание Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года

Изменит ли помощь России от КНДР ситуацию на фронте

Руководитель Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Генштаба Сергей Баранов заявил, что украинские защитники ведут успешную контрбатарейную борьбу. В некоторых случаях артиллерийские системы врага уничтожаются, как только выходят на огневые позиции.

, кроме сотрудничества с Северной Кореей, Россия налаживает производство собственных артиллерийских снарядов. Аналитики американского Института изучения войны предположили, что в 2024 году Россия, вероятно, сможет поддерживать достаточную интенсивность артиллерийского огня в Украине. Впрочем, она будет на более низком уровне, чем в 2022 году.

Кроме того, и российские военкоры жалуются, что оккупанты боятся выходить на огневые позиции, чтобы не получить ответный удар.

Ничего хорошего в этом миллионе снарядов нет, но принципиально ход войны он никак не изменит,

– подытожил военный эксперт.

Нарожный о помощи России от КНДР: смотрите видео

Снабжение северокорейского оружия России: что известно