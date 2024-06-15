КНДР могла передать России 5 миллионов артснарядов: какая от них угроза

Северная Корея могла отправить в Россию не менее 10 тысяч транспортных контейнеров, в которых может быть 4,8 миллиона артиллерийских снарядов. По крайней мере об этом заявил министр обороны КНДР Шин Вон Сик.

В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил, настолько цифра почти 5 миллионов боеприпасов реалистична. Отметим, ни ГУР МО, ни разведка ни одной другой страны не подтвердили эту информацию.

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Количество артиллерийских выстрелов пока не изменилось

Во время визита в Пхеньян, который должен состояться на следующей неделе, вероятно, Владимир Путин будет искать еще больше возможностей от сотрудничества с КНДР в сфере безопасности, особенно по военным поставкам, таким как артиллерийские снаряды.

Кроме того, глава минобороны Северной Кореи подтвердил, что его страна поставляла россиянам баллистические ракеты, которыми оккупанты атаковали украинские города. В обмен на это Кремль обязался помочь КНДР развернуть ряд разведывательных спутников, а также обычное оружие, такое как танки и самолеты.

Северокорейские артиллерийские боеприпасы фактически снаряды для самоубийцы, но кого на России волнует проблема среднестатистического артиллериста,

– сказал Коваленко.

Он отметил, что информация о поставках 5 миллионов снарядов не подтверждена. К тому же у него возникли сомнения относительно количества снарядов и контейнеров, об отправке которых заявили в КНДР.

Здесь возникает много вопросов и разногласий. Возможно, Северная Корея передает России 122-мм реактивные снаряды, которые имеют меньший объем,

– отметил военно-политический обозреватель.

Сравнивая соотношение использованных снарядов, по состоянию на конец 2023 года, то сейчас российские захватчики так же делают в среднем 10 тысяч выстрелов в сутки.

Я не могу сказать, что российская армия сейчас получила избыточное количество боеприпасов, которые могли бы использовать с избытком,

– добавил Коваленко.

По его словам, у них не меняется количество выстрелов. Российский военно-промышленный комплекс может обеспечить в сутки примерно 3 – 3,5 тысячи выстрелов.

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