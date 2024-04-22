Помощь от США будет мгновенной, - экс-министр иностранных дел предположил даты
Палата представителей США 20 апреля приняла законопроект о предоставлении Украине помощи. Уже во вторник, 23 апреля, этот пакет должен рассмотреть Сенат США. Помощь Украине будет предоставлена мгновенно.
Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что оказание помощи Украине будет быстрым процессом. Мы сможем получить необходимое дальнобойное оружие.
Смотрите также "Сюрпризов не ожидается": насколько велики шансы на помощь Украине от США
Мгновенная помощь
Посол Украины в США Оксана Макарова заявила, что все это время украинская сторона в США не сидела и не ждала решения, а работали над быстрой логистикой.
Помощь от США будет мгновенной. Когда мы говорим о логистике, это не только говорится о США, но и о Европе. Принятие помощи – это дело не недель, а дней, возможно даже и часов,
– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.
Также Огрызко добавил, что Сенат безусловно внесет правки, но они будут несущественными. Президент Джо Байден пообещал подписать документ, после голосования за него в Сенате, очень быстро.
До конца этой недели мы будем иметь все, что необходимо, по меньшей мере в первой части. Есть признаки того, что то вооружение, о котором мы долго "мечтали", то есть дальнобойное, будет в этом пакете,
– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.
Помощь от США: что известно
- Сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что США могут возобновить поставки оружия в Украину уже до конца следующей недели. В пакет помощи входят и дальнобойные ракеты ATACMS.
- Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров США за принятие законопроекта. По его словам, она может дать стране шанс на победу в войне с Россией.
- Министерство обороны США готовится отправить в Украину артиллерию и системы противовоздушной обороны. Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США имеют "очень мощную логистическую сеть, которая позволяет очень быстро перемещать материально-технические средства".