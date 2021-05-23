О новых назначениях, Укрзализныце, одиозном Окружном админсуде – читайте в эксклюзивном интервью с Александром Корниенко. Он также пояснил, когда украинцам ожидать увеличение пенсий и зарплат.

Читать первую часть интервью Рейтинг Зеленского, отставка Степанова и скандал с Тищенко: эксклюзивное интервью с Корниенко

Следующее назначение – Александр Кубраков. По словам президента, он себя хорошо показал на "Большой стройке". Сняли Криклия, который якобы хорошо показывал себя эти 2 года. И аплодировали ему стоя. Он как бы по полочкам все разложил. Есть проблема с Укрзализныцей, моряками, но якобы попытки были. Почему уволили Криклия? Он сам говорит о том, что все же "попросили", решение коллективное, как он говорит.

Я думаю, что Кубраков – Криклий и Петрашко – Любченко, это в основном и история, когда ты делаешь не какую-то "скорую помощь", это все-таки определенный тюнинг. Эти отрасли требуют дополнительного переосмысления, реформ, доведения тех реформ или вообще их начало.

Работа в тех направлениях, в Минтрансе – это Укрзализныця. Там все-таки есть проблемы, начиная от наших поездов, которые становятся похожими на какой-то трейлер, к сожалению, и заканчивая тем, что есть заблокированные арестованные счета.

Кадровые изменения в правительстве / Инфографика 24 канала

Есть проблемы в области инфраструктурного строительства крупных объектов, например, аэропортов. Точно нужна новая кровь и новый менеджер, который показал себя на государственной службе, так как он является руководителем Укравтодора. Там более жесткие требования, чем в министерстве – могут уволить за невыполнение присяги или дисциплинарные меры.

Он показал совершенно новый уровень работы Укравтодора. Никто в Украине не представлял, что возможно осуществлять такие темпы дорожного строительства в такие короткие сроки, даже крупные инфраструктурные объекты. Я думаю, что надо давать людям шанс, которые чего-то достигли внутри команды, чтобы дальше еще сильнее ее усиливать.

Я уверен, что Владислав себя еще проявит в нашей команде и, возможно, в том месте, где он будет в дальнейшем, будет не менее эффективным. Там мы тоже будем стоя приветствовать.



Владислав Криклий / Фото Мининфраструктуры

Возможно, это потому, что Кубраков и в дальнейшем мог бы управлять Укравтодором, а настоящая причина такой "перестановки" в том, что Владислав Криклий приближен к Арсену Авакову, а тот в последнее время начал терять позиции. У Кубракова есть тесные связи с Кириллом Тимошенко, который является заместителем Андрея Ермака и усиливает свое влияние.

Я никогда не думал, что будет, если озвучить анонимные телеграм-каналы. Я только что это услышал.

Вы что, не помните, где работал Криклий до назначения на должность? Он работал, в частности, в аваковском сервисном центре. В последнее время Кубракова с Тимошенко видят, наверное, чаще, чем с их родственниками. Это тоже известный факт. При чем тут телеграм-каналы? Все это на поверхности.

Можно какую-то фотографию Тимошенко с Кубраковым?

Мы вам сбросим, ​​у нас есть достаточно фотографий с их официальных фейсбук-страниц.

Кроме открытия объектов, это так. Во-первых, можно связать все из всех. Это же не трудно. Я не хочу приводить примеры, их достаточно. Здесь надо говорить о деловых качествах и о пути, который эти люди прошли, об их видении, достижениях на этих должностях и так далее. Затем уже можно пофантазировать, кто кого представляет, или нет.

Внимание Шмыгаль представил Алексея Любченко Минэкономики

Я думаю, что в таком количестве голосов, которые собраны за эти назначения вообще, делают невозможным разговоры о каких-то серьезных аффилиациях, потому что голосовали очень разные люди. За Алексея Любченко даже "Батькивщина" голосовала почти в полном составе, что тоже является редкостью для кадровых назначений. Поэтому большинство депутатов не аффилированы к кому-то.

Когда вы спрашивали о портах, железной дороге, моряках, у него расширялись глаза на трибуне. Он, кажется, понятия не имеет, что его ждет.

Научится.

Интервью с Александром Корниенко: смотрите видео 24 канала

Об Укрзализныце

В интервью Криклий говорил о том, что собственно самой Укрзализныцей больше и вообще – фактически руководит Кабмин. Что сделала Верховная Рада для того, чтобы Укрзализныця была успешной, так как закон о железнодорожном транспорте лежит 2 года и ничего с ним не происходит? Комитетом, которым руководил Александр Скичко, не вносили никаких правок, документ в зал тоже. Или вопрос только в Криклие и Укрзализныце?

Я вам скажу как человек, который 2 года адвокатирует одну из ключевых реформ, – реформу государственного управления. Ее финансируют наши западные партнеры. У нас, например, на то, чтобы вернуть конкурсы на государственную службу вместе с Кабмином, всеми нами и президентом – ушло почти 7 месяцев.

То есть адвокация законов – это сложная история, непростая и нелинейная. Очень часто действительно есть преграды и внутри комитетов, и в самой Верховной Раде. Здесь есть объективные и субъективные факторы. Пожалуй, надо активнее работать с комитетом во многих моментах.



Корниенко прокомментировал проблемы Укрзализныци / Фото 24 канала

Есть моменты, о которых министры, не только Владислав (Криклий – 24 канал), любят прикрываться отсутствием закона, большого акта, который глобально обрабатывается и полгода принимается, а вступает в силу тогда, когда они могут эти проблемы решать под законными актами. Их разрабатывает Кабмин или собственное министерство.

Это касается и Укрзализныци. Очень много нормативной базы, по которой работает государственное предприятие. Оно формируется или министерством, или Кабмином. Но, опять же, если это ответственность Кабмина – то министр также является членом правительства, и он имеет такие же права на голосование, как и остальные члены. Он может ставить вопрос внутри на правительственных комитетах, прорабатывать постановление и проходить эту всю бюрократию, которая далека еще от совершенства, и иметь на это влияние.

О новых изменениях в правительстве

Недавно вы сказали, что увольнение 3 министров и назначение новых – это не последние изменения в Кабмине в ближайшее время. Кто еще должен готовиться на вылет? Были слухи, что могут уволить министра юстиции Дениса Малюську. Насколько это правда?

Мы договорились с Давидом Арахамия, не между собой, а сказали это в эфире, независимо друг от друга, что примерно к осени эту кадровую историю немного прикрутим, пусть еще Кабмин поработает спокойно.

Мы понимаем, что каждые увольнения и назначения вызывают значительную реакцию и внимание в обществе, это влияет на время Верховной Рады. Затем министру надо освоиться и начать работать. Конкретных персон есть смысл обсуждать тогда, когда для этого появляется основание или их представление по собственному желанию, как было в этом случае у двух министров – Петрашко и Криклия.

Или их руководитель, премьер-министр, вносит представление на увольнение, или депутаты. Как в случае со Степановым – это был двусторонний процесс, премьер-министр внес представление. Уже на тот момент существовали 150 подписей под внеочередным заседанием из постановления о рекомендации Дениса Шмыгаля снять Степанова.

Внимание! Верховная Рада не увольняет министров без представления премьер-министра.

Поэтому о конкретных фамилиях, я думаю, все узнают ближе к тому, как это будет актуально. У нас нет неприкасаемых, мы об этом много говорим. Так же как мы сняли юридическую неприкосновенность с депутатов, так же у нас нет политической неприкосновенности ни на одной должности: министров, премьер-министров, руководителей других структур.

Важно! 3 сентября 2019 года Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.

К осени пока никого из министров увольнять не собираются, да?

Да, есть такое видение. К осени поработают.

О довыборах на местах

Не об новых назначениях, а о новом депутате, победившем на довыборах в Донецкой области – Андрей Аксенов принял присягу народного депутата, делал это с места под крики "Ганьба". Как так случилось? Разумков сказал, что СБУ не предоставила Верховной Раде доказательств того, чего Аксенов не может быть народным депутатом. Как так получилось, что доказательства есть, а свидетельств в СБУ нет?

Мы же не СБУ, мы – Верховная Рада, и мы можем только опираться на информацию от них и председатель Верховной Рады, я думаю, в этой ситуации вел себя в пределах своих полномочий и закона. О чем я здесь могу говорить – мы не можем не дать в такой ситуации принять присягу депутата. К сожалению или к счастью, – это другой вопрос. Даже коллеги, которые блокировали трибуну и скандировали "Ганьба", они физически не помешали ему принять (присягу – 24 канал), потому что они понимают, что это уже будет нарушение закона с их стороны. Они осуществляли так называемое психологическое давление на теперь уже нашего коллегу Аксенова.

Аксенов принял присягу нардепа под крики: "Ганьба!": Смотрите видео

Что касается вообще более широкого взгляда на этот вопрос – в прошлом (2020 – 24 канал) году, когда мы нарабатывали изменения в избирательный кодекс, связанные с местными выборами.

СБУ не раз выходила с предложением больше включить Службу безопасности в процесс регистрации кандидатов. То, о чем просила СБУ, оформляли в различных формах, но их идея была такова, что избирательные и окружные комиссии должны отменять регистрацию политиков, кандидатов на местном уровне.

Это можно было потом или сразу перенести на национальный уровень, но это предложение не нашло поддержки в гражданском обществе, побоялись, что так будут манипулировать. Тогда мы эту ситуацию не смогли бы переломить и в конце концов отказались от этого предложения СБУ.

Я думаю, что теперь время вернуться к дискуссии, принимая во внимание то, что мы находимся в стране в состоянии войны. И выборы так или иначе происходят в Луганской и Донецкой областях, в районных советах, на местных выборах. Там есть округа в Верховную Раду, где проходят довыборы. Избирательное законодательство так устроено, что когда кандидат зарегистрирован, то дальше с ним ничего уже сделать не можешь – не можешь снять с регистрации, если он выиграл выборы – не можешь ему не назначить эту победу.



Корниенко об Аксенове / Фото "РБК-Украина"

Можно было бы говорить о том, что СБУ во время регистрации кандидатов не успела и не проверила – но вопрос в том, что на Аксенова возбудили ряд уголовных производств из-за посягательства на территориальную целостность, организацию так называемого "референдума". Он скрывался из-за этого в 2015 году в Крыму. Вы же знали, когда пришли к власти и поставили своего председателя СБУ. Они имели минимум полтора года для того, чтобы продолжить расследование по этому делу и до регистрации в ЦИК Аксенова как кандидата.

Эти вопросы к СБУ есть, их никто не будет замалчивать. Другое дело, что этим и многим другим делам касательно сепаратизма действительно долго продолжаются расследования и суды. Мы видим, что суды до сих пор не завершены по серьезным делам.

И никто не сидит. Штепа, Ефремов, Аксенов – не сидят.

Кто-то сидит, кто-то сбежал. Касательно Ефремова вопрос уже не к правоохранителям, а к судам. Здесь мы пойдем в дискуссию о судебной реформе.

О работе ВСК и деле Медведчука

Есть вопрос о временной следственной комиссии, которая должна заниматься расследованием возможных противоправных действий представителей власти и других лиц, которые способствовали нарушению государственного суверенитета на территории Украины и несли угрозу национальным интересам. Изначально планировалось, что Временная следственная комиссия будет касаться вагнеровцев, потом ее переименовали. Чем будет заниматься ВСК?

Я видел брифинг председателя ВСК Марьяны Безуглой, она сказала, что начнут с вагнеровцев. Все в силе, оказывается. Я думаю, что займутся этими бесконечными пленками Виктора Медведчука.

Важно Журналисты зафиксировали, как "слугам" приказали провалить создание ВСК по "вагнеровцам": фото

Поэтому Нестора Шуфрича взяли в команду к Безуглой и назначили его заместителем?

Все фракции имеют право делегировать туда людей.

Но не тогда, когда дело касается Медведчука.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" делегировала туда своего лучшего, так сказать, из тех, кто остался еще с домашнего ареста, спикера.

Сейчас идет карантин, ВСК, вероятно, будет собираться онлайн. И сам Медведчук тогда мог принимать в этом участие?

Председатель Верховной Рады так нам и не сказал, может ли он участвовать в комитетах. Есть такая версия, что может, несмотря на домашний арест. Поэтому здесь действительно интересно, присоединится ли он к этой комиссии, я думаю, что комиссия может его и вызвать и спрашивать некоторые вопросы, если они будут у них возникать.