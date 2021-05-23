О новых назначениях, Укрзализныце, одиозном Окружном админсуде – читайте в эксклюзивном интервью с Александром Корниенко. Он также пояснил, когда украинцам ожидать увеличение пенсий и зарплат.
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Следующее назначение – Александр Кубраков. По словам президента, он себя хорошо показал на "Большой стройке". Сняли Криклия, который якобы хорошо показывал себя эти 2 года. И аплодировали ему стоя. Он как бы по полочкам все разложил. Есть проблема с Укрзализныцей, моряками, но якобы попытки были. Почему уволили Криклия? Он сам говорит о том, что все же "попросили", решение коллективное, как он говорит.
Я думаю, что Кубраков – Криклий и Петрашко – Любченко, это в основном и история, когда ты делаешь не какую-то "скорую помощь", это все-таки определенный тюнинг. Эти отрасли требуют дополнительного переосмысления, реформ, доведения тех реформ или вообще их начало.
Работа в тех направлениях, в Минтрансе – это Укрзализныця. Там все-таки есть проблемы, начиная от наших поездов, которые становятся похожими на какой-то трейлер, к сожалению, и заканчивая тем, что есть заблокированные арестованные счета.
Кадровые изменения в правительстве / Инфографика 24 канала
Есть проблемы в области инфраструктурного строительства крупных объектов, например, аэропортов. Точно нужна новая кровь и новый менеджер, который показал себя на государственной службе, так как он является руководителем Укравтодора. Там более жесткие требования, чем в министерстве – могут уволить за невыполнение присяги или дисциплинарные меры.
Он показал совершенно новый уровень работы Укравтодора. Никто в Украине не представлял, что возможно осуществлять такие темпы дорожного строительства в такие короткие сроки, даже крупные инфраструктурные объекты. Я думаю, что надо давать людям шанс, которые чего-то достигли внутри команды, чтобы дальше еще сильнее ее усиливать.
Я уверен, что Владислав себя еще проявит в нашей команде и, возможно, в том месте, где он будет в дальнейшем, будет не менее эффективным. Там мы тоже будем стоя приветствовать.
Владислав Криклий / Фото Мининфраструктуры
Возможно, это потому, что Кубраков и в дальнейшем мог бы управлять Укравтодором, а настоящая причина такой "перестановки" в том, что Владислав Криклий приближен к Арсену Авакову, а тот в последнее время начал терять позиции. У Кубракова есть тесные связи с Кириллом Тимошенко, который является заместителем Андрея Ермака и усиливает свое влияние.
Я никогда не думал, что будет, если озвучить анонимные телеграм-каналы. Я только что это услышал.
Вы что, не помните, где работал Криклий до назначения на должность? Он работал, в частности, в аваковском сервисном центре. В последнее время Кубракова с Тимошенко видят, наверное, чаще, чем с их родственниками. Это тоже известный факт. При чем тут телеграм-каналы? Все это на поверхности.
Можно какую-то фотографию Тимошенко с Кубраковым?
Мы вам сбросим, у нас есть достаточно фотографий с их официальных фейсбук-страниц.
Кроме открытия объектов, это так. Во-первых, можно связать все из всех. Это же не трудно. Я не хочу приводить примеры, их достаточно. Здесь надо говорить о деловых качествах и о пути, который эти люди прошли, об их видении, достижениях на этих должностях и так далее. Затем уже можно пофантазировать, кто кого представляет, или нет.
Внимание Шмыгаль представил Алексея Любченко Минэкономики
Я думаю, что в таком количестве голосов, которые собраны за эти назначения вообще, делают невозможным разговоры о каких-то серьезных аффилиациях, потому что голосовали очень разные люди. За Алексея Любченко даже "Батькивщина" голосовала почти в полном составе, что тоже является редкостью для кадровых назначений. Поэтому большинство депутатов не аффилированы к кому-то.
Когда вы спрашивали о портах, железной дороге, моряках, у него расширялись глаза на трибуне. Он, кажется, понятия не имеет, что его ждет.
Научится.
Интервью с Александром Корниенко: смотрите видео 24 канала
Об Укрзализныце
В интервью Криклий говорил о том, что собственно самой Укрзализныцей больше и вообще – фактически руководит Кабмин. Что сделала Верховная Рада для того, чтобы Укрзализныця была успешной, так как закон о железнодорожном транспорте лежит 2 года и ничего с ним не происходит? Комитетом, которым руководил Александр Скичко, не вносили никаких правок, документ в зал тоже. Или вопрос только в Криклие и Укрзализныце?
Я вам скажу как человек, который 2 года адвокатирует одну из ключевых реформ, – реформу государственного управления. Ее финансируют наши западные партнеры. У нас, например, на то, чтобы вернуть конкурсы на государственную службу вместе с Кабмином, всеми нами и президентом – ушло почти 7 месяцев.
То есть адвокация законов – это сложная история, непростая и нелинейная. Очень часто действительно есть преграды и внутри комитетов, и в самой Верховной Раде. Здесь есть объективные и субъективные факторы. Пожалуй, надо активнее работать с комитетом во многих моментах.
Корниенко прокомментировал проблемы Укрзализныци / Фото 24 канала
Есть моменты, о которых министры, не только Владислав (Криклий – 24 канал), любят прикрываться отсутствием закона, большого акта, который глобально обрабатывается и полгода принимается, а вступает в силу тогда, когда они могут эти проблемы решать под законными актами. Их разрабатывает Кабмин или собственное министерство.
Это касается и Укрзализныци. Очень много нормативной базы, по которой работает государственное предприятие. Оно формируется или министерством, или Кабмином. Но, опять же, если это ответственность Кабмина – то министр также является членом правительства, и он имеет такие же права на голосование, как и остальные члены. Он может ставить вопрос внутри на правительственных комитетах, прорабатывать постановление и проходить эту всю бюрократию, которая далека еще от совершенства, и иметь на это влияние.
О новых изменениях в правительстве
Недавно вы сказали, что увольнение 3 министров и назначение новых – это не последние изменения в Кабмине в ближайшее время. Кто еще должен готовиться на вылет? Были слухи, что могут уволить министра юстиции Дениса Малюську. Насколько это правда?
Мы договорились с Давидом Арахамия, не между собой, а сказали это в эфире, независимо друг от друга, что примерно к осени эту кадровую историю немного прикрутим, пусть еще Кабмин поработает спокойно.
Мы понимаем, что каждые увольнения и назначения вызывают значительную реакцию и внимание в обществе, это влияет на время Верховной Рады. Затем министру надо освоиться и начать работать. Конкретных персон есть смысл обсуждать тогда, когда для этого появляется основание или их представление по собственному желанию, как было в этом случае у двух министров – Петрашко и Криклия.
Или их руководитель, премьер-министр, вносит представление на увольнение, или депутаты. Как в случае со Степановым – это был двусторонний процесс, премьер-министр внес представление. Уже на тот момент существовали 150 подписей под внеочередным заседанием из постановления о рекомендации Дениса Шмыгаля снять Степанова.
Поэтому о конкретных фамилиях, я думаю, все узнают ближе к тому, как это будет актуально. У нас нет неприкасаемых, мы об этом много говорим. Так же как мы сняли юридическую неприкосновенность с депутатов, так же у нас нет политической неприкосновенности ни на одной должности: министров, премьер-министров, руководителей других структур.
К осени пока никого из министров увольнять не собираются, да?
Да, есть такое видение. К осени поработают.
О довыборах на местах
Не об новых назначениях, а о новом депутате, победившем на довыборах в Донецкой области – Андрей Аксенов принял присягу народного депутата, делал это с места под крики "Ганьба". Как так случилось? Разумков сказал, что СБУ не предоставила Верховной Раде доказательств того, чего Аксенов не может быть народным депутатом. Как так получилось, что доказательства есть, а свидетельств в СБУ нет?
Мы же не СБУ, мы – Верховная Рада, и мы можем только опираться на информацию от них и председатель Верховной Рады, я думаю, в этой ситуации вел себя в пределах своих полномочий и закона. О чем я здесь могу говорить – мы не можем не дать в такой ситуации принять присягу депутата. К сожалению или к счастью, – это другой вопрос. Даже коллеги, которые блокировали трибуну и скандировали "Ганьба", они физически не помешали ему принять (присягу – 24 канал), потому что они понимают, что это уже будет нарушение закона с их стороны. Они осуществляли так называемое психологическое давление на теперь уже нашего коллегу Аксенова.
Аксенов принял присягу нардепа под крики: "Ганьба!": Смотрите видео
Что касается вообще более широкого взгляда на этот вопрос – в прошлом (2020 – 24 канал) году, когда мы нарабатывали изменения в избирательный кодекс, связанные с местными выборами.
СБУ не раз выходила с предложением больше включить Службу безопасности в процесс регистрации кандидатов. То, о чем просила СБУ, оформляли в различных формах, но их идея была такова, что избирательные и окружные комиссии должны отменять регистрацию политиков, кандидатов на местном уровне.
Это можно было потом или сразу перенести на национальный уровень, но это предложение не нашло поддержки в гражданском обществе, побоялись, что так будут манипулировать. Тогда мы эту ситуацию не смогли бы переломить и в конце концов отказались от этого предложения СБУ.
Я думаю, что теперь время вернуться к дискуссии, принимая во внимание то, что мы находимся в стране в состоянии войны. И выборы так или иначе происходят в Луганской и Донецкой областях, в районных советах, на местных выборах. Там есть округа в Верховную Раду, где проходят довыборы. Избирательное законодательство так устроено, что когда кандидат зарегистрирован, то дальше с ним ничего уже сделать не можешь – не можешь снять с регистрации, если он выиграл выборы – не можешь ему не назначить эту победу.
Корниенко об Аксенове / Фото "РБК-Украина"
Можно было бы говорить о том, что СБУ во время регистрации кандидатов не успела и не проверила – но вопрос в том, что на Аксенова возбудили ряд уголовных производств из-за посягательства на территориальную целостность, организацию так называемого "референдума". Он скрывался из-за этого в 2015 году в Крыму. Вы же знали, когда пришли к власти и поставили своего председателя СБУ. Они имели минимум полтора года для того, чтобы продолжить расследование по этому делу и до регистрации в ЦИК Аксенова как кандидата.
Эти вопросы к СБУ есть, их никто не будет замалчивать. Другое дело, что этим и многим другим делам касательно сепаратизма действительно долго продолжаются расследования и суды. Мы видим, что суды до сих пор не завершены по серьезным делам.
И никто не сидит. Штепа, Ефремов, Аксенов – не сидят.
Кто-то сидит, кто-то сбежал. Касательно Ефремова вопрос уже не к правоохранителям, а к судам. Здесь мы пойдем в дискуссию о судебной реформе.
О работе ВСК и деле Медведчука
Есть вопрос о временной следственной комиссии, которая должна заниматься расследованием возможных противоправных действий представителей власти и других лиц, которые способствовали нарушению государственного суверенитета на территории Украины и несли угрозу национальным интересам. Изначально планировалось, что Временная следственная комиссия будет касаться вагнеровцев, потом ее переименовали. Чем будет заниматься ВСК?
Я видел брифинг председателя ВСК Марьяны Безуглой, она сказала, что начнут с вагнеровцев. Все в силе, оказывается. Я думаю, что займутся этими бесконечными пленками Виктора Медведчука.
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Поэтому Нестора Шуфрича взяли в команду к Безуглой и назначили его заместителем?
Все фракции имеют право делегировать туда людей.
Но не тогда, когда дело касается Медведчука.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" делегировала туда своего лучшего, так сказать, из тех, кто остался еще с домашнего ареста, спикера.
Сейчас идет карантин, ВСК, вероятно, будет собираться онлайн. И сам Медведчук тогда мог принимать в этом участие?
Председатель Верховной Рады так нам и не сказал, может ли он участвовать в комитетах. Есть такая версия, что может, несмотря на домашний арест. Поэтому здесь действительно интересно, присоединится ли он к этой комиссии, я думаю, что комиссия может его и вызвать и спрашивать некоторые вопросы, если они будут у них возникать.
Что известно о деле Медведчука
Нардепу и куму Путина Виктору Медведчуку объявили о подозрении 11 мая. Его обвиняют в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
Печерский суд Киева 13 мая избрал для нардепа меру пресечения в виде домашнего ареста. Киевский апелляционный суд решил оставить домашний арест для Медведчука. Сам олигарх считает, что у следствия нет новых доказательств касательно его дела.
Еще один вопрос касательно ВСК. Дело в том, что журналисты сфотографировали телефонную переписку нардепа от вашей фракции и сообщение от вас о том, что ВСК касательно вагнеровцев надо провалить, а ТСК "за все хорошее и против всего плохого" – надо проголосовать.
Это не от меня, я не писал такое, это Арахамия писал в том скриншоте. А мы не знаем, правдивы ли они.
Провалили же ВСК касательно вагнеровцев?
Может, совпало так.
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О Вирастюке на выборах
ЦИК снова сказала, что Василий Вирастюк победил, а Александр Шевченко снова сказал, что будет обжаловать это решение. Чем закончится эта эпопея и не проще ли снова провести выборы?
Нет оснований проводить выборы. Не буду комментировать решение ЦИК, потому что это независимый орган. В суды можно ходить – бог в помощь господину Шевченко. Он туда ходит. Мы уже 40 или 50 этих судов, начиная от окружного в Ивано-Франковске, заканчивая Большой палатой Верховного суда, прошли.
То есть Шевченко может судиться годами? Вирастюк будет депутатом?
Думаю, да.
Как будет жить 87 округ?
Счастливо.
Об Окружном админсуде Киева
Не будет ли ликвидация ОАСК просто профанацией, когда скандальных судей, так называемое волчье логово, просто переведут в другой суд и они дальше будут продолжат заниматься "продажным" правосудием?
Пока этот закон в комитете проходит все стадии, параллельно мы работаем над тем, чтобы принять закон о высшей квалификационной комиссии и об этом совете доброчестия при Высшем совете правосудия.
Я думаю, что все эти предпосылки будут созданы для того, чтобы эти судьи сразу прошли переаттестацию и мы поняли, кто там добродетельный, а кто не очень. Тогда, согласно этому, ВРУ уже бы принимала решение, куда их в дальнейшем направлять.
Это точно не должно быть профанацией, так как это серьезный политический шаг и все, кто в стране ждет правосудия, видят, что на самом деле такой символ судейской коррупции как ОАСК точно не должен возродиться в другом названии или судах, это должен быть качественный профессиональный процесс. Это все понимают и президент в частности.
Судебная реформа немного опоздала, это все понимают, она должна была быть нормально сделанной при Порошенко, но мы помним, чем это все закончилось.
О турборежиме
Мы помним ваш турборежим, когда вы столько всего принимали. Почему этот турборежим затормозили?
Турборежим затормозили по естественным причинам. Мы начали рассматривать законы, которые очень не нравятся оппозиции. Они просто начали так называемым поправочным спамом и другими механизмами тормозить темпы работы Верховной Рады. Но мы показали, что мы можем возвращаться к серьезному темпу.
У нас было и внеочередное заседание вчера (20 мая – 24 канал) и было внеочередное заседание для увольнения министров. Фактически мы во вторник – четверг работали в сверхурочном режиме – с 10 до 19 часов.
Вся неделя у нас такой была, вторая годовщина президента.
Это не связано так, чтобы ко второй годовщине надо "завалы разгребать". Надо всегда так работать, мы так считаем. Думаю, что мы в июне еще покажем такие темпы и будут внеочередные и очередные (заседания – 24 канал). И будем наверстывать то, что нам заблокировали рассмотрением последних законов земельной реформы, которые были важны уже для целостности этой реформы.
Вам не грустно от того, что сейчас в турборежиме работает Совет нацбезопасности и обороны и вообще у президента появилась новая любимая организация – СНБО? Он даже говорил об этом откровенно на пресс-конференции. Верховная Рада теперь уже сама неизвестно чем занимается.
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Я такое не почувствовал с его слов. Я наоборот очень рад, что наконец у нас появился механизм. Когда президент выступал на нашем съезде – у нас была большая пицца на всех и одна большая мечта. Мы мечтали о том, что должен быть какой-то механизм. Мы не до конца понимали его (ибо Конституцию полностью тогда только Стефанчук знал), но мечтали, что точно должен быть механизм, который позволит президенту принимать эффективные решения и вот есть такой – это СНБО. Это еще было во времена предвыборного штаба.
Я, так же как и большинство украинцев, смотрю на результаты, жду. Что-то знаю, что готовится, что-то не знаю. То, что не знаю, иногда приятно поражает своими масштабами и политическими сигналами, которые мы подаем обществу. Понятно, что санкции – это не совершенный инструмент и санкция не дает ограничения человеку, как судебные решения, но точно видим, что они работают и осуществляют очень хорошее психологическое давление.
Дело Тупицкого
Но не так хорошо работают, как суд. Собственно, у нас есть так называемый тупик, в котором находится дело о Тупицком. Когда оно оттуда выйдет и как мы будем решать с ним вопрос? И кстати, забыли уже историю с Конституционным Судом, просто отложили его в сторону, никто не трогает, как будто проехали. В ожидании у вас и у президента то, что оно рассосется само?
Сейчас есть несколько путей, которыми мы идем. Будет принят новый закон о процедурах в Конституционном Суде, о его регламенте. Он позволит уменьшить влияние одиозных фигур на принятие решений.
Главное об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала
Параллельно надо подгрузить Конституционный Суд судьями, которых не хватает и попробовать таки сменить председателя Конституционного Суда, избрать нового. И начать работать для конституционного правосудия, для украинского народа, а не для обслуживания интересов бизнес-групп, у которых тоже скоро будет свой закон.
Об увеличении пенсий и зарплат
Когда увеличат минимальную пенсию и "минималку", прожиточный минимум?
Мы работаем над очень серьезной системной реформой. Она находится не на той стадии, чтобы завтра принять ее, но точно будем увеличивать прожиточный минимум. Это даст автоматическое увеличение всего, что к нему привязано.
В целом ответ на вопрос о том, когда увеличатся доходы у граждан и когда увеличат зарплаты с пенсиями – это все зависит от роста экономики, а экономика будет расти тогда, когда будут инвестиции, которые будут тогда, когда будет правосудие. Поэтому мы занимаемся судебной реформой.
Увеличение "минималки" зависит от ряда факторов / Фото "Прямого"
Экономика будет расти тогда, когда будут интересны для инвесторов объекты для того, чтобы вкладывать деньги – поэтому мы разблокировали "Большую приватизацию" и открыли рынок земли. Да, создавая драйвера для роста экономики, в "постковидном" мире, очень много возможностей, прежде всего финансовых. В мире инфляция и страны и крупные экономики ищут, куда вложить деньги. Мы приглашаем их вкладывать в Украину, для этого будем все делать.
Стабильный рост – 4 – 5% в год будет давать возможность каждые полгода увеличивать минимальную пенсию, минимальную зарплату и другие социальные стандарты. Нерыночный механизм регуляции применяется правительством в случаях, когда имеются признаки нерыночных или нечестных действий на рынке со стороны игроков. Это тоже надо понять.
Но для этого же есть Антимонопольный комитет.
Антимонопольный комитет должен провести расследование. Пока он это сделает, может пройти немного времени и люди уже потратят лишние деньги на бензин. Но я не сторонник такого механизма. Я очень страдал от нашего решения об ограничении цены на газ, понимая, что она не является рыночной.
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Я сторонник рыночной экономики и мы, кажется, строим ее в Украине уже 30 лет. Иногда надо применять эти механизмы, это радикальный центризм – это идеология нашей партии и она в таких случаях работает.
Президент сказал, что в Верховной Раде лежит и уже должен быть принят закон о деолигархизации. Я не знаю, что будет написано в этом законопроекте, как вы определите статус и признаки олигархов, кто подпадет под это. Но нет ли у вас опасения, что с этой деолигархизацией и законом будет так же как с декларациями?
Будем надеяться, что будет более оптимистичная история. Когда ты создаешь новые правила, но не создаешь инфраструктуру, которая будет следить за выполнением, или эта инфраструктура некачественная – тогда действительно эти правила можно было бы и не создавать.
Когда создали систему декларирования, параллельно создали Национальное агентство по предупреждению коррупции, которое просто долго не работало. Мы ее перезагрузили, сделали новый принцип избрания руководства и вообще, это был коллегиальный орган, а мы сделали единоличный, он сейчас работает и упрекать в некачественной работе НАПК трудно. Это я вам скажу как человек, на которого уже выписывали нарекания касательно партийной линии.
Но заключения нет. Нету реального срока. Для этого создано Национальное агентство по деолигархизации?
Не уверен, что надо создавать такое агентство. Есть точно достаточно органов, которые могут следить за выполнением этого закона – это и Антимонопольный комитет, если говорить о монопольной части законодательства. Это Национальный совет по телевидению и радиовещанию, если говорить о влиянии на медиа.
Поэтому действительно нужно создать пределы, в которых будет работать большой бизнес, а олигархи будут понимать, что они не могут иметь такие же возможности, как большой бизнес. А различные органы должны следить за выполнением.
Идея этого закона в том, чтобы отделить олигархов от политики и от медиа, правильно?
От влияния на политику, да. Это прежде всего.
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Такая же идея была и собственно в отделении бизнеса от политики, когда вводили особую систему финансирования политических партий. Чем это закончилось – партии обвиняют в финансировании через подставных лиц теми же олигархами. Олигархи найдут подставных лиц, чтобы владеть бизнесом, контролировать партии, чиновников и правоохранителей.
Вы можете нас посетить на специальной пресс-конференции, которую мы будем проводить с донорами партии, когда будем сдавать очередной отчет. Там реальные люди, реальный малый бизнес, который поддерживал нашу партию в прошлом году (2020 – 24 канал) на местных выборах. Сейчас мы такую поддержку не просим, потому что есть государственное финансирование, его хватает на текущую деятельность партии. Я думаю, что эти явления постепенно будут уходить в прошлое, благодаря хорошей деятельности антикоррупционных органов, НАПК частности.
"Слуга народа" идеологически вообще какая партия?
"Слуга народа" – это центристская партия, радикальный или украинский центризм, как мы его называем. Пока что из этого мы уходить не собираемся.