Про нові призначення, Укрзалізницю, одіозний Окружний адмінсуд – читайте в ексклюзивному інтерв'ю з Олександром Корнієнком. Він також пояснив, коли українцям очікувати збільшення пенсій та зарплат.
Читати першу частину інтерв'ю Рейтинг Зеленського, відставка Степанова й скандал з Тищенком: ексклюзивне інтерв'ю з Корнієнком
Наступне призначення – Олександр Кубраков. За словами президента, він себе добре показав на "Великому будівництві". Зняли Криклія, який нібито добре показував себе ці 2 роки. Й аплодували йому стоячи. Він ніби по поличках усе розклав. Є проблема з Укрзалізницею, моряками, але ніби намагання були. Чому звільнили Криклія? Він сам говорить про те, що все ж таки "попросили", рішення колективне, як він каже.
Я думаю, що Кубраков – Криклій і Петрашко – Любченко, це здебільшого та історія, коли ти робиш не якусь "швидку допомогу", це все-таки певний тюнінг. Ці галузі потребують додаткового переосмислення, реформ, доведення тих реформ або взагалі їхній початок.
Робота в тих напрямках, у Мінтрансі – це Укрзалізниця. Там все-таки є проблеми, починаючи від наших поїздів, які стають схожими на якийсь трейлер, на жаль, і закінчуючи тим, що є заблоковані арештовані рахунки.
Кадрові зміни в уряді / Інфографіка 24 каналу
Є проблеми в галузі інфраструктурного будівництва великих об'єктів, наприклад, аеропортів. Точно потрібна нова кров і новий менеджер, який показав себе на державній службі, тому що він є керівником Укравтодору. Там більш жорсткі вимоги, ніж у міністерстві – можуть звільнити за невиконання присяги чи дисциплінарні заходи.
Він показав абсолютно новий рівень роботи Укравтодору. Ніхто в Україні не уявляв, що можливо здійснювати такі темпи дорожнього будівництва в такі короткі терміни, навіть великі інфраструктурні об'єкти. Я думаю, що треба давати людям шанс, які чогось досягли всередині команди, щоби далі ще сильніше її підсилювати.
Я впевнений, що Владислав себе ще проявить у нашій команді й, можливо, у тому місці, де він буде надалі, буде не менш ефективним. Там ми теж будемо стоячи його вітати.
Владислав Криклій / Фото Мінінфраструктури
Можливо, це тому, що Кубраков і надалі міг би керувати Укравтодором, а справжня причина такої "перестановки" в тому, що Владислав Криклій наближений до Арсена Авакова, а той останнім часом почав втрачати позиції. Кубраков має тісні зв'язки з Кирилом Тимошенком, який є заступником Андрія Єрмака й посилює свій вплив.
Я ніколи не думав, що буде, якщо озвучити анонімні телеграм-канали. Я щойно це почув.
Ви що, не пам'ятаєте, де працював Криклій до призначення на посаді? Він працював в, зокрема, аваківському сервісному центрі. Останнім часом Кубракова з Тимошенком бачать, напевно, частіше, ніж із їхніми родичами. Це теж відомий факт. До чого тут телеграм-канали? Усе це на поверхні.
Можна якусь фотографію Тимошенка з Кубраковим?
Ми вам скинемо, у нас є вдосталь фотографій із їхніх офіційних фейсбук-сторінок.
Крім відкриття об'єктів, це так. По-перше, можна зв'язати все з усіх. Це ж не важко. Я не хочу наводити приклади, їх вдосталь. Тут треба говорити про ділові якості та шлях, який ці люди пройшли, про їхнє бачення, досягнення на цих посадах і так далі. Потім уже можна пофантазувати, хто кого представляє, чи ні.
Увага Шмигаль представив Олексія Любченка Мінекономіки
Я думаю, що в такій кількості голосів, які зібрані за ці призначення взагалі, унеможливлюють розмови про якісь серйозні афіліації, тому що голосували дуже різні люди. За Олексія Любченка навіть "Батьківщина" голосувала майже повним складом, що теж є рідкістю для кадрових призначень. Тому більшість депутатів не афілійовані до когось.
Коли ви питали про порти, залізницю, моряків, у нього розширювались очі на трибуні. Він, здається, поняття не має, що на нього чекає.
Навчиться.
Інтерв'ю з Олександром Корнієнком: дивіться відео 24 каналу
Про Укрзалізницю
В інтерв'ю Криклій говорив про те, що власне самою Укрзалізницею більше та й взагалі – фактично керує Кабмін. Що зробила Верховна Рада для того, щоб Укрзалізниця була успішною, тому що закон про залізничний транспорт лежить 2 роки й нічого з ним не відбувається? Комітетом, яким керував Олександр Скічко, не вносили ніякі правки, документ до залу також. Чи питання лише в Криклії й Укрзалізниці?
Я вам скажу як людина, яка 2 роки адвокатує одну з ключових реформ, – реформу державного управління. Її фінансують наші західні партнери. У нас, наприклад, на те, що повернути конкурси на державну службу разом із Кабміном, усіма нами та президентом – пішло майже 7 місяців.
Тобто адвокатування законів – це складна історія, непроста й нелінійна. Дуже часто дійсно є перепони і всередині комітетів, і в самій Верховній Раді. Тут є об'єктивні та суб'єктивні чинники. Мабуть, треба активніше працювати з комітетом у багатьох моментах.
Корнієнко прокоментував проблеми Укрзалізниці / Фото 24 каналу
Є моменти, про які міністри, не тільки Владислав (Криклій – 24 канал), люблять прикриватись відсутністю закону, великого акту, який глобально опрацьовується й пів року приймається, а набирає чинності тоді, коли вони можуть ці проблеми розв'язувати під законними актами. Їх розробляє Кабмін або власне міністерство.
Це саме стосується Укрзалізниці. Дуже багато нормативної бази, за якої працює це державне підприємство. Воно формується або міністерством, або Кабміном. Але, знову ж таки, якщо це відповідальність Кабміну – то міністр також є членом уряду, і він має такі ж права на голосування, як і решта членів. Він може порушувати питання всередині на урядових комітетах, пропрацьовувати постанови та проходити цю всю бюрократію, яка далека ще від досконалості, і мати на це вплив.
Про нові зміни в уряді
Нещодавно ви сказали, що звільнення 3 міністрів та призначення нових – це не останні зміни в Кабміні найближчим часом. Хто ще має готуватися на виліт? Були чутки, що можуть звільнити міністра юстиції Дениса Малюську. Наскільки це правда?
Ми домовились із Давидом Арахамією, не між собою, а сказали це в ефірі, незалежно один від одного, що приблизно до осені цю кадрову історію трохи прикрутимо, хай ще Кабмін попрацює спокійно.
Ми розуміємо, що кожні звільнення та призначення викликають значну реакцію та увагу в суспільстві, це впливає на час Верховної Ради. Потім міністру треба освоїтись та почати працювати. Конкретні персони обговорювати є сенс тоді, коли для цього з'являється підстава або їх подання за власним бажанням, як було в цьому випадку у двох міністрів – Петрашка та Криклія.
Або їхній керівник, прем'єр-міністр, вносить подання на звільнення, або депутати. Як у випадку зі Степановим – це був двосторонній процес, прем'єр-міністр вніс подання. Уже на той момент існували 150 підписів під позачерговим засіданням із постанови про рекомендацію Дениса Шмигаля зняти Степанова.
Тому про конкретні прізвища, я думаю, усі дізнаються ближче до того, як це буде актуально. У нас немає недоторканних, ми про це багато говоримо. Так само як ми зняли юридичну недоторканність із депутатів, так само в нас немає політичної недоторканності на жодній посаді: міністрів, прем'єр-міністрів, керівників інших структур.
До осені поки нікого з міністрів звільняти не збирається, так?
Так, є таке бачення. До осені попрацюють.
Про довибори на місцях
Не про нові призначення, а про нового депутата, який переміг на довиборах у Донецькій області – Андрій Аксьонов прийняв присягу народного депутата, робив це з місця під крики "Ганьба". Як так сталося? Разумков сказав, що СБУ не надала Верховній Раді доказів того, чого Аксьонов не може бути народним депутатом. Як так вийшло, що докази є, а свідчень у СБУ немає?
Ми ж не СБУ, ми – Верховна Рада, й ми можемо тільки спиратися на інформацію від них і голова Верховної Ради, я думаю, у цій ситуації поводився в межах своїх повноважень і закону. Про що я тут можу говорити – ми не можемо не дати в такій ситуації прийняти присягу депутатові. На жаль чи на щастя, – це інше питання. Навіть колеги, які блокували трибуну і скандували "Ганьба", вони фізично не завадили йому прийняти (присягу – 24 канал), тому що вони розуміють, що це вже буде порушення закону з їхнього боку. Вони здійснювали так званий психологічний тиск на тепер уже нашого колегу Аксьонова.
Аксьонов склав присягу нардепа під крики: "Ганьба!": дивіться відео
Що стосується взагалі ширшого погляду на це питання – у минулому (2020 – 24 канал) році, коли ми напрацьовували зміни до виборчого кодексу, пов'язані з місцевими виборами.
СБУ не раз виходила із пропозицією долучити тісніше Службу безпеки до процесу реєстрації кандидатів. Те, про що просила СБУ, оформлювала в різних формах, але їхня ідея була така, що виборчі та окружні комісії мають скасовувати реєстрацію політиків, кандидатів на місцевому рівні.
Це можна було потім або відразу перенести на національний рівень, але ця пропозиція не знайшла підтримки в громадянського суспільства, яке побоялося що так будуть маніпулювати. Тоді ми цю ситуацію не змогли б переломити та зрештою відмовились від цієї пропозиції СБУ.
Я думаю, що тепер час повернутися до дискусії, беручи до уваги те, що ми перебуваємо в країні у стані війни. Та вибори так чи інакше відбуваються в Луганській та Донецькій областях, у районних радах, на місцевих виборах. Там є округи до Верховної Ради, де відбуваються довибори. Виборче законодавство так влаштоване, що коли кандидат зареєстрований, то далі з ним нічого вже зробити не можеш – не можеш зняти з реєстрації, якщо він виграв вибори – не можеш йому не призначити цю перемогу.
Корнієнко про Аксьонова / Фото "РБК-Україна"
Можна було б говорити про те, що СБУ під час реєстрації кандидатів не встигла й не перевірила – але питання в тому, що щодо Аксьонова порушили низку кримінальних проваджень за зазіхання на територіальну цілісність, організацію так званого "референдуму". Він переховувався через це у 2015 році в Криму. Ви ж знали, коли прийшли до влади й поставили свого голову СБУ. Вони мали мінімум півтора року для того, щоби продовжити розслідування в цій справі й до реєстрації у ЦВК Аксьонова як кандидата.
Ці питання до СБУ є, їх ніхто не буде замовчувати. Інша справа, що стосовно цих і багатьох інших справ щодо сепаратизму дійсно довго тривають розслідування та суди. Ми бачимо, що суди ще досі не завершені щодо серйозних справ.
І ніхто не сидить. Штепа, Єфремов, Аксьонов – не сидять.
Хтось сидить, хтось втік. Щодо Єфремова питання вже не до правоохоронців, а до судів. Тут ми підемо в дискусію про судову реформу.
Про роботу ТСК і справу Медведчука
Є питання про тимчасову слідчу комісію, яка має займатися розслідуванням можливих протиправних дій представників влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету на території України й несли загрозу національним інтересам. Спочатку планувалося, що Тимчасова слідча комісія буде стосуватися вагнерівців, потім її перейменували. Чим займатиметься ТСК?
Я бачив брифінг голови ТСК Мар'яни Безуглої, вона сказала, що почнуть із вагнерівців. Усе в силі, виявляється. Я думаю, що займуться цими нескінченними плівками Віктора Медведчука.
Важливо Журналісти зафіксували, як "слугам" наказали провалити створення ТСК по "вагнерівцям": фото
Тому Нестора Шуфрича взяли в команду до Безуглої й призначили його заступником?
Усі фракції мають право туди делегувати людей.
Але ж не тоді, коли справа стосується Медведчука.
"Опозиційна платформа – За життя" делегувала туди свого найкращого, так би мовити, з тих, хто лишився ще з домашнього арешту, спікера.
Зараз триває карантин, ТСК, ймовірно, буде збиратися онлайн. І сам Медведчук тоді міг брати в цьому участь?
Голова Верховної Ради так нам і не сказав, чи може він брати участь у комітетах. Є така версія, що може, попри домашній арешт. Тому тут дійсно цікаво, чи долучиться він до цієї комісії, я думаю, що комісія може його і викликати й запитувати певні питання, якщо вони будуть у них виникати.
Що відомо про справу МедведчукаНардепу та куму Путіна Віктору Медведчуку оголосили про підозру 11 травня. Його звинувачують у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів.
Печерський суд Києва 13 травня обрав для нардепа запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Київський апеляційний суд вирішив залишити домашній арешт для Медведчука. Сам олігарх вважає, що у слідства немає нових доказів у його справі
Ще одне питання щодо ТСК. Річ у тім, що журналісти сфотографували телефон із листуванням нардепа від вашої фракції й повідомленням від вас про те, що ТСК щодо вагнерівців треба провалити, а ТСК "за все хороше і проти всього поганого" – треба проголосувати.
Це не від мене, я не писав таке, це Арахамія писав у тому скриншоті. А ми не знаємо, чи вони правдиві.
Провалили ж ТСК щодо вагнерівці?
Може, збіглося так.
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Про Вірастюка на виборах
ЦВК знову сказала, що Василь Вірастюк переміг, а Олександр Шевченко знову сказав, що буде оскаржувати це рішення. Чим закінчиться ця епопея й чи не простіше знову провести вибори?
Немає підстав проводити вибори. Не буду коментувати рішення ЦВК, тому що це незалежний орган. У суди можна ходити – бог у поміч пану Шевченку. Він туди ходить. Ми вже 40 чи 50 цих судів, починаючи від окружного в Івано-Франківську, закінчуючи Великою палатою Верховного суду, пройшли.
Тобто Шевченко може судитися роками? Вірастюк буде депутатом?
Думаю, так.
Як буде жити 87 округ?
Щасливо.
Про Окружний адмінсуд Києва
Чи не буде ліквідація ОАСК просто профанацією, коли скандальних суддів, так зване вовче кубло, просто переведуть в інший суд і вони далі продовжать займатися "продажним" правосуддям?
Поки цей закон у комітеті проходить усі стадії, паралельно ми працюємо над тим, щоби прийняти закон про вищу кваліфікаційну комісію і про цю раду доброчесності при Вищій раді правосуддя.
Я думаю, що всі ці передумови будуть створені для того, щоби ці судді одразу пройшли переатестацію й ми зрозуміли, хто там доброчесний, а хто не дуже. Тоді, відповідно до цього, ВРП уже б приймала рішення, куди їх надалі спрямовувати.
Це точно не має бути профанацією, тому що це серйозний політичний крок і всі, хто в країні чекає правосуддя, бачать, що насправді такий символ суддівської корупції як ОАСК точно не має відродитися в іншій назві чи судах, це має бути якісний професійний процес. Це всі розуміють і президент зокрема.
Судова реформа трохи запізнилась, це всі розуміють, вона мала бути нормально зроблена при Порошенку, але ми пам'ятаємо, чим це все закінчилось.
Про турборежим
Ми пам'ятаємо ваш турборежим, коли ви стільки всього приймали. Чому цей турборежим загальмував?
Турборежим загальмував із природних причин. Ми почали розглядати закони, які дуже не подобаються опозиції. Вони просто почали так званим поправковим спамом та іншими механізмами гальмувати темпи роботи Верховної Ради. Але ми показали, що ми можемо повертатися до серйозного темпу.
У нас було й позачергове засідання вчора (20 травня – 24 канал) і було позачергове засідання для звільнення міністрів. Фактично ми у вівторок – четвер працювали в понаднормовому режимі – з 10 до 19 години.
Весь тиждень у нас такий був, друга річниця президента.
Це не пов'язано так, щоби до другої річниці треба "завали розгрібати". Треба завжди так працювати, ми так вважаємо. Думаю, що ми в червні ще покажемо такі темпи й будуть позачергові та чергові (засідання – 24 канал). І будемо надолужувати те, що нам заблокували розглядом останніх законів земельної реформи, які були важливі вже для цілісності цієї реформи.
Вам не сумно від того, що зараз у турборежимі працює Рада нацбезпеки й оборони та взагалі в президента з'явилась нова улюблена інституція – РНБО? Він навіть говорив про це відверто на пресконференції. Верховна Рада тепер уже наче сама хтозна-чим займається.
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Я таке не відчув із його слів. Я навпаки дуже радію, що нарешті в нас з'явився механізм. Коли президент виступав на нашому з'їзді – у нас була велика піца на всіх і одна велика мрія. Ми мріяли про те, що має бути якийсь механізм. Ми не до кінця розуміли його (бо Конституцію повністю тоді тільки Стефанчук знав), але мріяли, що точно має бути механізм, який дозволить президенту приймати ефективні рішення й от є такий – це РНБО. Це ще було в часи передвиборчого штабу.
Я, так само як і більшість українців, дивлюсь на результати, очікую. Щось знаю, що готується, щось не знаю. Те, що не знаю, інколи приємно вражає своїми масштабами та політичними сигналами, які ми подаємо суспільству. Зрозуміло, що санкції – це не досконалий інструмент і санкція не дає обмеження людині, як судові рішення, але точно бачимо, що вони працюють і здійснюють дуже гарний психологічний тиск.
Справа Тупицького
Але не так гарно працюють, як суд. Власне, у нас є так званий тупик, у якому перебуває справа щодо Тупицького. Коли вона звідти вийде та як ми розв'язуватимемо з ним питання? І до речі, забули вже історію з Конституційним Судом, просто відклали її в бік, ніхто не чіпає, наче проїхали. У сподіванні у вас та президента те, що воно розсмокчеться саме?
Є кілька зараз шляхів, якими ми йдемо. Буде прийнято новий закон про процедури в Конституційному Суді, про його регламент. Він дозволить зменшити вплив одіозних фігур на прийняття рішень.
Головне про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу
Паралельно треба довантажити Конституційний Суд суддями, яких не вистачає і спробувати таки змінити голову Конституційного Суду, обрати нового. І почати працювати для конституційного правосуддя, для українського народу, а не для обслуговування інтересів бізнес-груп, які теж скоро матимуть свій закон.
Про збільшення пенсій та зарплат
Коли збільшать мінімальну пенсію та "мінімалку", прожитковий мінімум?
Ми працюємо над дуже серйозною системною реформою. Вона перебуває не на тій стадії, щоби завтра прийняти її, але точно збільшуватиме прожитковий мінімум. Це дасть автоматичне збільшення всього, що до нього прив'язано.
У цілому відповідь на питання щодо того, коли збільшаться доходи в громадян та коли збільшать зарплати з пенсіями – це все залежить від росту економіки, а економіка буде рости тоді, коли будуть інвестиції, які будуть тоді, коли буде правосуддя. Тому ми займаємось судовою реформою.
Збільшення "мінімалки" залежить від низки чинників / Фото "Прямого"
Економіка буде рости тоді, коли будуть цікаві для інвесторів об'єкти для того, щоби вкладати гроші – тому ми розблокували "Велику приватизацію" й відкрили ринок землі. Так, створюючи драйвери для росту економіки, у "постковідному" світі, є дуже багато можливостей, насамперед фінансових. У світі інфляція і країни та великі економіки шукають, куди вкласти гроші. Ми запрошуємо їх вкладати в Україну, для цього будемо все робити.
Стабільний ріст – 4 – 5 % на рік буде давати можливість щопівроку збільшувати мінімальну пенсію, мінімальну зарплату та інші соціальні стандарти. Неринковий механізм регуляції застосовується урядом у випадках, коли є ознаки неринкових або нечесних дій на ринку з боку гравців. Це теж треба зрозуміти.
Але ж для цього є Антимонопольний комітет.
Антимонопольний комітет має провести розслідування. Поки він це зробить, може пройти трохи часу й люди вже витратять зайві гроші на бензин. Але я не прихильник такого механізму. Я дуже страждав від нашого рішення щодо обмеження ціни на газ, розуміючи, що вона не є ринковою.
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Я прихильник ринкової економіки й ми, здається, будуємо її в Україні вже 30 років. Інколи треба застосовувати ці механізми, це радикальний центризм – це ідеологія нашої партії й вона в таких випадках працює.
Президент сказав, що у Верховній Раді лежить і вже має бути прийнятий закон про деолігархізацію. Я не знаю, що буде написано в цьому законопроєкті, як ви визначите статус та ознаки олігархів, хто підпаде під це. Але чи не має у вас побоювання, що з цією деолігархізацією та законом буде так само як із деклараціями?
Будемо сподіватись, що буде оптимістичніша історія. Коли ти створюєш нові правила, але не створюєш інфраструктуру, яка буде стежити за виконанням, або ця інфраструктура неякісна – то тоді дійсно ці правила можна було б і не створювати.
Коли створили систему декларування, паралельно створили Національне агентство з питань запобігання корупції, яке просто довго не працювало. Ми її перезавантажили, зробили новий принцип обрання керівництва і взагалі, це був колегіальний орган, а ми зробили одноосібний, він зараз працює й дорікати про неякісну роботу НАЗК важко. Це я вам скажу як людина, на яку вже виписували дорікання щодо партійної лінії.
Але ж ув'язнення немає. Нема реального терміну. Для цього буде створено Національне агентство з деолігархізації?
Не впевнений, що треба створювати таку агенцію. Є точно достатньо органів, які можуть стежити за виконанням цього закону – це й Антимонопольний комітет, якщо казати про монопольну частину законодавства. Це Національна рада з телебачення та радіомовлення, якщо казати про вплив на медіа.
Тому дійсно треба створити межі, у яких буде працювати великий бізнес, а олігархи будуть розуміти, що вони не можуть мати такі ж можливості, як великий бізнес. А різні органи мають стежити за виконанням.
Ідея цього закону в тому, щоби відокремити олігархів від політики й від медіа, правильно?
Від впливу на політику, так. Це насамперед.
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Така ж ідея була і власне у відокремленні бізнесу від політики, коли вводили особливу систему фінансування політичних партій. Чим це закінчилося – партії звинувачують у фінансуванні через підставних осіб тими ж олігархами. Олігархи знайдуть підставних осіб, щоби володіти бізнесом, контролювати партії, чиновників та правоохоронців.
Можете до нас завітати на спеціальну пресконференцію, яку ми будемо проводити з донорами партії, коли будемо здавати черговий звіт. Там реальні люди, реальний малий бізнес, який підтримував нашу партію минулого року (2020 – 24 канал) на місцевих виборах. Зараз ми таку підтримку не просимо, тому що є державне фінансування, його вистачає на поточну діяльність партії. Я думаю, що ці явища поступово будуть відходити в минуле, завдяки гарній діяльності антикорупційних органів, НАЗК зокрема.
"Слуга народу" ідеологічно взагалі яка партія?
"Слуга народу" – це центристська партія, радикальний або український центризм, як ми його називаємо. Поки що з цього ми виходити не збираємось.