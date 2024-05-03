Может совпасть с F-16: СМИ сказали, когда Германия передаст Украине Patriot

Германия согласилась передать Украине зенитный ракетный комплекс Patriot. Уже в мае наши военные начнут учения на Patriot на немецкой авиабазе на Востоке страны.

Учения начнутся 6 мая и продлятся шесть недель. Берлин согласился передать Украине еще одну систему Patriot в середине апреля 2024 года.

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Что известно о сроках передачи Patriot Украине

Иностранные журналисты сообщили, что на Patriot будут обучать ориентировочно 70 наших военных.

После завершения учений немецким войскам обычно нужно ориентировочно 2 дня, чтобы перевезти огромные пусковые установки, радар и другие части в логистический центр в Польше и передать их украинским официальным лицам, которые должны перевезти их через границу,

– заявило издание.

Журналисты объяснили, что зенитный ракетный комплекс может прибыть в Украину не раньше конца июня. В то же время поставки Patriot может совпасть с поставкой F-16.

"Хотя Украина просила эти самолеты почти с начала войны в феврале 2022 года, их поставки ожидаются только летом этого года – и сначала только в небольшом количестве", – отметило издание.

Когда стоит ожидать помощи от США

Американское издание написало, что США уже передали Украине небольшую партию из первого пакета помощи на 1 миллиард евро. Однако для передачи остальных могут понадобиться месяцы.

Журналисты, ссылаясь на показания более 10 должностных лиц из США и Европы, написали, что:

28 апреля ВСУ получили от США партию противотанковых ракет, снарядов и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов;

29 апреля в Украину поступила вторая партия американского оружия;

30 апреля в Польшу прибыла новая партия ракет-перехватчиков к системе Patriot из Испании, которые, по словам испанского чиновника, "вскоре будут на украинском фронте".

По данным издания, часть военной помощи начала поступать Украине еще до объявления об этом. В частности, британский источник написал, что часть помощи из британского пакета, объявленного Риши Сунаком 23 апреля, начала поступать ВСУ еще несколько недель назад.

Вооружение, обещанное Соединенными Штатами, Великобританией и Германией – все они объявили о новой значительной военной поддержке в течение последних трех недель – могут занять месяцы, прежде чем поступит достаточно значительное количество, чтобы укрепить оборону Украины на поле боя,

– объяснили журналисты.

Одной из причин таких сроков является логистика. Ведь боевые машины, катера, современные пушки, пусковые установки и и системы противовоздушной обороны из-за их размеров часто приходится перевозить морем и поездами с усиленной охраной.

Более того, американский чиновник на условиях анонимности заявил, что большую часть крупного вооружения и даже часть боеприпасов, которые отправят США, скорее всего, не доставят до середины лета, а то и позже.

Осложняет ситуацию и то, что не все обещанное оружие сразу доступно. Кроме того, США должны определиться, откуда брать обещанную ВСУ технику так, чтобы не поставить под угрозу боеспособность подразделений НАТО, которые ее используют. Говорится о боевых машинах пехоты Bradley и транспортеры Humvee, которые были частью американского пакета помощи. Что касается другого оружия, то, например, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, в которых крайне нуждается Украина, дефицитные во всем мире.