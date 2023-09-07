Путин будет пытаться скрыть преступления: какая судьба ожидает Суровикина

Сразу после ликвидации главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина якобы выпустили из-под стражи российского генерала Сергея Суровикина. Однако, сейчас Кремль пытается скрыть все военные преступления, поэтому и дальше будет устранять сообщников и важных свидетелей.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Он предположил, когда кремлевский диктатор Владимир Путин ликвидирует военного преступника Суровикина.

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Мафиозное государство

Диктатор сейчас дистанцируется от военных преступлений террористической организации ЧВК "Вагнера". Путин хочет все это сбросить на Дмитрия Уткина и Пригожина, унесших с собой в могилу все тайны и главные секреты.

Я думаю, что Суровикина до конца года Путин ликвидирует, ведь он один из главных соучастников и сообщников по ЧВК "Вагнеру",

– сказал Осечкин.

Суровикин, конечно, тоже многое знает, поскольку был одним из руководителей российской армии во время войны. Он знает с кем и кто согласовывал планы использования заключенных, создания так называемой "бахмутской мясорубки" и т.д.

Сейчас Россия – это мафиозное государство. А Путин это не только диктатор, но и главарь мафии. Они, как любая другая мафия, постараются сделать максимум, чтобы скрыть свои преступления, а те, кто могут дать против них показания, будут оказываться в могиле.

"Суровикин является объектом для ликвидации. Я сильно удивлюсь, если он будет жив и здоров в 2024 году", – отметил российский правозащитник.

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