Когда в Украине откроется McDonald's

Сеть McDonald's прекратила работу в Украине после начала полномасштабной войны. Компания заявляла, что заведения будут оставаться закрытыми, пока не будет мира. Правда, в МИД таки намекнули на возможное открытие, а теперь и в компании заговорили о возобновлении работы.

Заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 19 июня он отметил, что несколько недель назад Украина установила связь с украинским офисом, а затем со штаб-квартирой McDonald's в США, передает 24 канал.

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Переговоры о возобновлении работы McDonald's

Кулеба отметил, что процесс возобновления работы ресторанов "уже двигается". В МИДе не сомневались, что уже есть все условия для открытия после длительного перерыва. По словам министра, этот вопрос поднимался в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald's является одним из самых известных американских брендов.

Чиновник подогрел интерес к теме, опубликовав фото с детьми и подписью – "беспроигрышный вариант, как сделать детей счастливыми: заказать доставку из МакДо".

Ранее в твиттере писали, что с работниками заведений созваниваются менеджеры. Они спрашивали, готовы ли сотрудники выйти на работу с августа.

Когда McDonald's откроется

В компании озвучили возможные даты открытия. Так, CEO офиса McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова отметила, что сейчас компания готовится к открытию – обновляет протоколы безопасности.

В частности, в компании проверяют, есть ли вблизи ресторанов бомбоубежища. Ведь во время воздушной тревоги заведения должны срочно закрываться, что является довольно непростым процессом, потому что "ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей".

В то же время Бадритдинова не назвала конкретные даты открытия. В то же время руководитель одного из столичных ресторанов McDonald's сообщил СМИ, что сеть вроде бы готовится к открытию с августа. Но тоже озвучил условие – если будут соблюдены соответствующие правила безопасности.

Кроме того, McDonald's уже восстанавливает сеть поставок. Некоторые местные поставщики не работают из-за разрушенной войной инфраструктуры, поэтому, например, соки, соусы или упаковки придется закупать за границей.

Почему McDonald's прекращал работу

Напомним, что компания прекратила свою работу в Украине сразу после вторжения России в целях безопасности работников. Всего компания насчитывает более 110 ресторанов в Украине.

В мае в McDonald's сообщили, что заведения сети фастфуда не будут открываться до завершения войны.

Сообщалось, что компания продолжит заниматься гуманитарной помощью. Все продукты, хранившиеся в ресторанах, были переданы в гуманитарные штабы. Кроме того, сеть выплачивает своим сотрудникам 10 тысяч гривен ежемесячно.

Представители компании заявляли, что не прочь "открыться", но из-за безопасности не могут этого сделать. Заявляли, что согласно правилам, не могут работать во время войны.

Заметим, что McDonald's ушел с российского рынка после начала войны. Однако государство-агрессор создало свою копию. Заведения назвали "Вкусно и точка". При этом меню осталось таким же, из блюд только убрали приставку "Мак".

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