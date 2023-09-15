Министр обороны Германии ответил, когда примут решение о поставках Украине Taurus

Германия может вскоре принять решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Федеральное правительство не имеет по этому поводу никаких колебаний.

Решения могут быть приняты в течение одной-двух недель. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус.

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На принятие решения требуется неделя-две

Писториус на первой "Вестфальской мирной конференции" в Мюнстере отметил, что если пройдет неделя или две, пока решение примут, то так и будет. По его словам, это не означает никаких сомнений со стороны федерального правительства.

Федеративная Республика Германия должна быть осмотрительной, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям. Германия должна взвешивать последствия каждого своего шага,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что крылатые ракеты достигают большей дальности, чем любое другое доставляемое оружие. Taurus является очень сложным промышленным продуктом.

"Мы не говорим о программировании кофемашины", – подчеркнул Писториус.

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Предоставление Украине Taurus: что известно