США не могут остаться без бюджета: политолог спрогнозировал, когда Украина получит помощь

Конгресс США до сих пор не может принять решение о предоставлении финансовой помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Противоречия между демократами и республиканцами возникли в результате кризиса с нелегальной миграцией и изменениями иммиграционного законодательства.

Ситуация обостряется еще и предвыборным противостоянием. Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, какие шансы принятия помощи от США и на что Украина может рассчитывать в 2024 году.

Смотрите также "Россия проиграла": когда ждать принятия финансовой помощи от США

Что тормозит принятие решения

В первую очередь нужно все же дождаться, что в США проголосуют за пакет помощи. По мнению Фесенко, по поводу Ленд-Лиза, к сожалению, тоже сработали межпартийные споры. Впрочем, Лэнд-Лиз – это ведь не безвозмездная помощь. То, что Украина должна получить – это прямая помощь, а за Лэнд-Лиз придется платить.

В льготном режиме это будут долги,

– отметил политолог.

В сложившейся ситуации Ленд-Лиз мог бы сработать как страховочный инструмент, но от этого выиграли бы военные кампании, связанные с Республиканской партией.

Надо дождаться, когда разрешат миграционную проблему в Конгрессе, найдут компромисс. Я думаю, что шансы на принятие пакета безопасности достаточно высоки,

– сказал Фесенко.

Кроме этого, политолог обратил внимание на то, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон, являющийся представителем республиканской партии, поздравил украинцев с Рождеством, выразил поддержку Украине в противостоянии с Россией. Это свидетельствует о том, что в Украине противоречий нет. Срабатывают именно межпартийные разногласия.

Пока работает план "Б"

Политолог отметил, что как минимум на ближайший месяц финансовая проблема решена. Ведь Украина получила помощь от международных финансовых институций, а также от отдельных стран. К тому же до конца года наше государство будет получать военную помощь от США.

Украинцы получают военную помощь от европейских стран, в частности, Финляндия увеличила вдвое производство артиллерийских снарядов для Украины. Несколько пакетов военной помощи за последние полтора месяца предоставила Германия,

– подчеркнул Фесенко.

Когда президент был на саммите стран Северной Европы, тоже договорились о дополнительных финансовых и военных пакетах помощи. Нехватка средств и оружия от США сейчас частично перекрывается европейскими странами. Также Всемирный банк предоставил льготный кредит.

"Ситуация не критическая, но безусловно вопрос финансирования потребностей безопасности очень важен для Украины. Надеемся, что по возвращении с рождественских каникул конгрессмены и сенаторы разрешат этот вопрос", – подытожил политолог.

Помощь Украине от США