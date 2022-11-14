Россия не в той позиции, – МИД о "выводе войск из Украины" и условиях для переговоров

Позиция Украины в вопросе переговоров между Москвой и Киевом неизменна. В Министерстве иностранных дел нашего государства в который раз отметили, что ждут от Кремля полного вывода войск перед началом мирного диалога.

После поражений русских солдат на правом берегу Днепра в Херсонской области Россия заявила о переговорах "без предварительных условий". Однако спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 канала сказал, что все-таки Россия должна выполнить ряд определенных условий.

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Когда Украина готова будет сесть за стол переговоров

По словам Николенко, Россия сейчас не в том положении, чтобы диктовать свою повестку. Мир будет только в той форме, которую озвучила Украина.

Россия не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии,

– сказал спикер МИД.

Он подчеркнул, что при любом другом сценарии развития событий достичь мира будет невозможно.

Заявления Шольца и Зеленского о переговорах

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ , согласно которому Украина не будет проводить переговоры с Россией до тех пор, пока во главе государства-террористки будет Владимир Путин. Это решение было вызвано тем, что российский диктатор решил аннексировать регионы Украины.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, президент России сделал все для того, чтобы переговоры между Киевом и Москвой стали невозможными. Более того, лидер ФРГ выступил против мира в Украине на условиях Кремля.

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Кроме того, глава нашего государства Владимир Зеленский убежден, что Кремль не устал от войны, а готов дальше уничтожать Украину. Однако России нужна пауза, чтобы возобновить свои ресурсы – поэтому никакие переговоры сейчас не могут происходить.

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