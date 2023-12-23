В ISW предположили, когда Украина может получить первые F-16
Источник:ISW
Украина еще не получила западных истребителей F-16. Учения наших пилотов продолжаются. Точной даты, когда партнеры передадут первые самолеты, пока нет.
Впрочем, аналитики предположили, когда именно Украина может получить первую партию F-16. Об этом говорится в отчете ISW, пишет 24 Канал.
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Когда Украина может получить первые F-16: предположение аналитиков
Премьер Нидерландов Марк Рютте 22 декабря во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что правительство его страны подготовит первые 18 истребителей для доставки в наше государство.
Украина, скорее всего, получит первую партию F-16 до конца 2023 года,
– предположили в ISW.
В то же время, аналитики отметили, что Рютте не подтвердил сроки поставки F-16. Добавили, что недавно в стратегическом документе Минобороны Эстонии было указано, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 Украине "до конца года".
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Что говорят украинские власти и военные
- Учения украинских пилотов на F-16 продолжаются. Важно понимать, что подготовка инфраструктуры для западных истребителей – довольно сложный и длительный процесс.
- Спикер Командования Воздушных сил отметил, что сейчас невозможно говорить о сроках, когда наше государство будет готово к использованию этих самолетов. В то же время Юрий Игнат предположил, что этот процесс может происходить так же быстро, как с применением систем Patriot.
- 5 декабря министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году.
- В конце ноября Владимир Зеленский отметил: "Нет даты, когда мы их (F-16 – 24 Канал) получим, – это факт, но все зависит скорее от нас самих, – когда наши ребята пройдут обучение. Однако первые истребители, я думаю, мы сможем получить в 2024 году".