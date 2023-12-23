В ISW предположили, когда Украина может получить первые F-16

Украина еще не получила западных истребителей F-16. Учения наших пилотов продолжаются. Точной даты, когда партнеры передадут первые самолеты, пока нет.

Впрочем, аналитики предположили, когда именно Украина может получить первую партию F-16. Об этом говорится в отчете ISW, пишет 24 Канал.

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Когда Украина может получить первые F-16: предположение аналитиков

Премьер Нидерландов Марк Рютте 22 декабря во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что правительство его страны подготовит первые 18 истребителей для доставки в наше государство.

Украина, скорее всего, получит первую партию F-16 до конца 2023 года,

– предположили в ISW.

В то же время, аналитики отметили, что Рютте не подтвердил сроки поставки F-16. Добавили, что недавно в стратегическом документе Минобороны Эстонии было указано, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 Украине "до конца года".

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