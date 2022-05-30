Когда война закончится, Дуда заверил, что Польша готова стать гарантом безопасности Украины
Источник:CNN
Президент Польши заявил, что его страна готова выступить гарантом безопасности Украины. Однако объяснил, при каких условиях это возможно.
Соответствующее заявление политик сделал во время интервью журналисту Фариду Захарии. Это случилось 29 мая – на 95-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Дуда подтвердил, что Польша готова быть гарантом безопасности Украины
Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны,
– объяснил Анджей Дуда.
Глава государства также пояснил, что Польша будет участвовать в этом деле, если:
- Украина предложит быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится;
- такие условия мирного договора будут приняты.
Кроме того, президент Польши объяснил, что сейчас его страна вкладывает много денег в усиление армии. Поэтому скоро польские войска станут такими сильными и мощными, что Россия будет бояться напасть.
Заметьте Украине не дадут гарантий, аналогичных пятой статье НАТО, – Джонсон
Кратко о гарантиях безопасности: основное
- В конце марта в турецком Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией. Тогда Украина передала России предложения по договору о гарантиях безопасности .
- Согласно им, страны, которые выступят гарантами Украины, должны действовать по аналогам 5 статьи НАТО, предусматривающей коллективную защиту страны в случае нападения. Причем консультации должны длиться не дольше 3 дней.
- Однако глава украинской делегации Давид Арахамия объяснял, что нападение на одну страну не будет приравниваться к нападению на всех подписантов договора. Ведь речь идет о гарантиях безопасности именно для Украины.
- О готовности стать гарантом для Украины уже заявляла Турция , Польша .
- Впоследствии Владимир Зеленский объяснил, что кроме Турции и Польши, США и Великобритания уже готовы ехать на переговоры по гарантиям.
- Президент Украины пояснил, что подтвердили объединенную встречу стран представители будущих государств-гарантов – США, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля.