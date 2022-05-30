Когда война закончится, Дуда заверил, что Польша готова стать гарантом безопасности Украины

Президент Польши заявил, что его страна готова выступить гарантом безопасности Украины. Однако объяснил, при каких условиях это возможно.

Соответствующее заявление политик сделал во время интервью журналисту Фариду Захарии. Это случилось 29 мая – на 95-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Пока в Украине российские войска – гаранты безопасности ничего не будут подписывать, – Зеленский

Дуда подтвердил, что Польша готова быть гарантом безопасности Украины

Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны,

– объяснил Анджей Дуда.

Глава государства также пояснил, что Польша будет участвовать в этом деле, если:

Украина предложит быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится;

такие условия мирного договора будут приняты.

Кроме того, президент Польши объяснил, что сейчас его страна вкладывает много денег в усиление армии. Поэтому скоро польские войска станут такими сильными и мощными, что Россия будет бояться напасть.

Заметьте Украине не дадут гарантий, аналогичных пятой статье НАТО, – Джонсон

Кратко о гарантиях безопасности: основное

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