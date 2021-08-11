Карантин в Украине: как долго украинцам жить с ограничениями

Кабинет Министров в очередной раз продлил карантин в Украине. Теперь ограничения будут действовать как минимум до 1 октября. Население интересует, когда наконец снимут все ограничения. Однако, скорее всего, это случится не в ближайшее время.

Несмотря на то, что есть некоторые области, которые не соответствуют показателям зеленой зоны, общая ситуация с COVID-19 в стране улучшилась.

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Карантин до 1 октября

Кабинет Министров решил продолжить адаптивный карантин до 1 октября. Он предусматривает, что области в стране делят на:

зеленую,

желтую,

оранжевую,

красную.

Все зависит от того, какая там будет эпидемиологическая ситуация. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пока что эпидемическая ситуация в Украине контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций с коронавирусом.

Правительство готовит больницы, а количество коек с подведенным кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе,

– сказал Шмыгаль.

Адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Как идет вакцинация в Украине

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцин от компании AstraZeneca индийского производства. 24 февраля в Украине вакцинировали первого человека – реаниматолога из Черкасс Евгения Горенко.

индийского производства. 24 февраля в Украине вакцинировали первого человека – реаниматолога из Черкасс Евгения Горенко. 1 марта глава Минздрава Степанов публично вакцинировался индийским препаратом. Вслед за ним прививку препаратом AstraZeneca сделал Владимир Зеленский.

13 апреля стартовала вакцинация китайским препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech.

16 апреля в Украину прибыла первая партия (117 тысяч доз) вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. Официально вакцинация Pfizer стартовала 18 апреля.

в рамках глобальной инициативы COVAX. Официально вакцинация Pfizer стартовала 18 апреля. В конце июля в Украине начался пятый этап вакцинации. Это означает, что сейчас все желающие могут получить прививку от COVID-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вакцин от COVID-19 хватит для всех желающих украинцев. Так, к осени 2021 года Украина должна получить еще 13 миллионов доз.

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Украина вышла из третьей волны COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов 7 мая заявил, что Украина вышла из третьей волны COVID-19. По его словам, предыдущие 2 месяца были сложными.

Глава Минздрава отметил, что в настоящее время преодолена лишь очередная волна, но не сам вирус. Поэтому призвал "не расслабляться", а продолжать придерживаться противоэпидемических правил.

Существует угроза четвертой волны

Однако на днях, 11 мая, он предупредил о существовании угрозы новой, четвертой, волны эпидемии COVID-19 в Украине, выразив мнение о распространении индийского штамма коронавируса в государстве.

Очередную волну коронавируса преодолено, но совершенно не время расхолаживаться. Очередная битва с COVID впереди. Мы прогнозируем, что у нас может быть и четвертая волна коронавируса. Поэтому мы не можем расхолаживаться. Мы должны сделать все, чтобы этот удар не был так жесток,0

– добавил министр.

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Влияние ограничений

Денис Шмыгаль заметил, что адаптивная модель карантина дает определенные возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически. Если же нет – то страна живет в зеленой зоне.

"Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен", – заверил он.

Глава Кабмина подчеркнул, что возможность новых локдаунов зависит от нескольких вещей:

дисциплины;

вакцинации;

от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире – будут ли появляться новые штаммы.

Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет,

– уточнил премьер-министр.

Он также добавил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун. Если же будет необходимость – будут закрывать отдельные области, как это происходило в предыдущую волну заболеваемости.

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Было ли оправданным введение зимнего локдауна в Украине?

Специалисты прогнозировали увеличение количества случаев COVID-19 после рождественских праздников. Поэтому решение правительства было в определенной степени логичным.

В любом случае, если люди соберутся вместе уже после локдауна, все равно может быть определенный рост заболеваемости. Потому что возвращение общения и контактов между людьми всегда приводит к этому,

– объяснила нам эпидемиолог Людмила Мухарская.

Президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения и практикующий врач Иван Сорока тоже считал, что стопроцентных признаков для введения жесткого локдауна, кроме политических, не было.

Каковы результаты локдауна

Количество новых больных коронавирусом во время локдауна действительно постепенно уменьшалось. Степанов подчеркнул, что усиленный карантин помог стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Украине и поблагодарил за его соблюдение.

В начале декабря количество пациентов в больницах с COVID-19 составляло на 10 тысяч больше больных, чем сейчас. Кроме этого, 30 612 случаев заболевания за неделю – это почти на 14 тысяч меньше, чем в прошлом.

Когда же можно будет забыть о дистанции и масках?

С началом вакцинацииот COVID-19, мир все больше обретает уверенность в том, что завершение пандемии и отмена карантина в частности – не за горами.

В Украине же, как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, карантин точно продлится до конца февраля 2021 года. Однако, по его словам, пока ни одна страна не способна спрогнозировать, когда это все окончательно закончится – "похоже, это случится не в 2021 году":

Чтобы сказать, что летом все закончится? Я уверен, что не закончится. С коронавирусом мы проживем, по прогнозам, следующие два года. Вопрос: какой формат нашего сосуществования будет, но он пока остается секретом.

Людмила Мухарская в свою очередь напоминает, что Украина – это только часть мира, в котором существует пандемия. Поэтому, если ситуация улучшится везде, тогда уже можно будет говорить о том, что и у нас смягчат рекомендации относительно дистанции и масок.

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Конечно, вакцина должна улучшить ситуацию. Но, по словам эксперта, это не будет очень быстро. Ведь сам процесс вакцинации такого большого количества людей, чтобы возник определенный коллективный иммунитет – продолжительный.

Говорят о двух годах, но мы пока не знаем, сколько этой вакцины будет. То есть, возможно, через год ситуация как-то прояснится – если будут у нас делать прививки. Сейчас же говорить о сроках, когда снимут масочный режим, дистанцию ​​и т.д. – рано,

– заключает эпидемиолог.

Президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока убежден: мы никогда уже не вернемся к таким спокойным временам, которые были до 2020 года, и определенные карантинные ограничения все равно будут оставаться с нами. Кроме того, появились новые штаммы вируса и нам следует следить, будут ли вакцины, которые сейчас предлагаются на рынке, эффективными и против них, будут ли они давать стопроцентный иммунитет и или требовать обновления прививочных штаммов ежегодно, как мы это делаем с вирусами гриппа.

Чем быстрее мы начнем вакцинировать население, тем быстрее сможем говорить о реальной стабилизации ситуации,

– объяснил специалист.



Сроки зависят от эффективности и темпов распространения вакцины / Фото Getty Images

Наиболее вероятный сценарий завершения пандемии, основанный на интервью POLITICO с ведущими вирусологами, выглядит так:

постоянное снижение количества случаев COVID-19 – до осени 2021 года ;

; нормализация повседневной жизни – в течение двух лет.

Точное время зависит от ряда факторов, таких как доступность быстрых тестов на COVID-19, эффективность вакцины и соблюдение людьми требований относительно ношения масок и сохранения дистанции.

Вакцина должна быть достаточно эффективной и широко распространенной, чтобы достичь коллективного иммунитета – когда люди, теоретически, смогут безопасно снимать маски и посещать массовые мероприятия. Это произойдет, когда около 60-70% населения будет иметь иммунитет к болезни – вирус тогда просто не сможет размножаться.

Тем не менее, вероятно, мир будет жить с COVID-19 всегда, даже после массовой вакцинации. Однако, если ее уровень будет достаточно высоким, ковид станет просто очередной болезнью, к которой большинство населения имеет определенный уровень иммунитета.

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