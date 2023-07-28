Дату завершения войны может посчитать каждый: откровенное интервью с Михаилом Подоляком

Силы обороны Украины постепенно вытесняют российских оккупантов с наших территорий. Это не быстрый процесс, однако сроки завершения войны являются банальной математикой, что можно посчитать.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Также он объяснил, как аналитика западных изданий влияет на действия ВСУ на фронте.

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О работе в Офисе Президента

Что такое есть у вас в кабинете, чего мы обычно не видим? Есть портрет президента, хотя он говорил "поснимайте все мои портреты".

Я могу себе позволить иначе смотреть на это, потому что считаю, что сегодня президент – это определенный символ. Это не классическая советская история, когда ты должен повесить портрет, потому что должен быть портрет главы политбюро, нет. А потому, что он символичный именно в этот момент для Украины.

После войны увидим, что будет. Но сейчас именно президент позволяет нам почувствовать, что мы можем сформировать полноценную украинскую государственность, удержать субъектность. Потому что одна из ключевых причин этой войны – это отсутствие субъектности во всех "постсоветских" странах.

Интервью с Подоляком: смотрите видео

По умолчанию было решено, что только у России есть субъектность и суверенитет. Все остальные страны, за исключением стран Балтии, должны находиться под влиянием России. А когда мы сказали, что не хотим такого, то не все сразу готовы были нас поддержать, мягко говоря.

Не нужно питать иллюзий. В 2014 году Украине сказали, что у нее нет суверенитета, поэтому нужно соглашаться на те или иные условия, которые предлагает Россия. Она хочет забрать у вас часть территорий? Мол, пусть забирает. Некоторые политики прошлого и сегодня так говорят. Я имею в виду президентов или канцлеров некоторых стран.

Но в 2022 году, безусловно, президент Украины принял определенную позицию, историческую миссию и продолжает ее выполнять. Поэтому он у меня в "портретном виде" напоминает, кто мы и что мы сегодня.

У вас есть и портреты наших защитников.

Это Бахмут в самые горячие моменты происходящего. Для меня это исторический момент, когда Украина доказала, что у нее не просто абстрактная армия. А армия, которая может "вытянуть" самые страшные события.

Сам Бахмут – это исторический момент, в котором будет зафиксировано все, что в этой войне должно быть зафиксировано. Это момент самого высокого героизма. Безусловно, его много. Но именно Бахмут показал, что наш народ – стальной.

Максимум, что мы сейчас позволяем себе читать – новости в телеграме. Быстро их просматриваем, потому что должны быть в курсе всего. А у вас много книг, например, "Новый Запад".

Это концепция Ярослава Романчука. Он для меня важная фигура, был, кстати, кандидатом в президенты Беларуси 2010 года. После этого Беларуси фактически не осталось.

Он, на мой взгляд, глубже всех понимает проблематику экономик "постсоветских" стран: почему мы так выглядим, почему у нас коррупционные каркасы, гипертрофированные государства как институции, которые на себя берут много распределительных функций и почему это приводит к катастрофическим последствиям.

Чем больше "постсоветское" государство как институция, тем хуже оно выглядит с конкурентных точек зрения на глобальном рынке.

Сегодня это даже проблемы Запада в целом. Потому что Запад уходит от классической концепции конкретной экономики и переходит к социалистической экономике. То есть когда вам просто говорят, что вы должны покупать и как вы должны потреблять.

Ярослав Романчук говорит о том, что нужно вернуться к ключевым основам конкурентной "фридманской" экономики. Я бы советовал эту книгу прочесть, она интересная.

У вас не видно ноутбуков, компьютеров, или вам в папках приносят?

Я пользуюсь iPad. Информацию в папках приносят, у нас до сих пор есть пережитки бумажной системы. Но я пользуюсь гаджетами. Я "сверхгаджетовый" человек. У меня 3 iPad и с десяток телефонов разных модификаций, которые нужны для того, чтобы отделять те или иные информационные направления.

Сколько времени проводите в центре принятия решений?

Практически все время в течение 17 месяцев. Было время, когда здесь находился круглосуточно. Сейчас уже можно куда-то уехать, с кем-нибудь встретиться. Основное время провожу здесь. Две трети или три четвертых жизни.

Диван – это все для отдыха, что у вас здесь есть?

Нет, есть бункер (смеется – 24 Канал).

Что делать, если будет воздушная тревога, сирена?

На первый этаж будете отходить. Кстати, когда все начиналось, 24 (февраля 2022 года – 24 Канал), на первом этаже в медиацентре были собраны журналисты и когда началась воздушная тревога, все вели себя круто. То есть, не было страха.

Они тогда приезжали на брифинг. Президент, кажется, в 8 утра сказал, что нужно собрать журналистов, чтобы они были в постоянной коммуникации с нами. Мы собрали их где-то в 8:30 утра. Это был первый брифинг.

До середины дня 24 февраля здесь находились многие журналисты разных изданий, в частности, иностранных. После обеда мы попросили их быть удаленно, потому что тогда считалось, что принципиальным планом России является захват правительственного квартала.

Этот план часто обсуждали. Захват аэродрома Антонова в Гостомеле, десантирование туда большого количества спецназа. Он заходит сюда (в Киев – 24 Канал), здесь большое количество ДРГ, а они действительно были, а потом они захватывают правительственный квартал.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Когда закончится война

Reuters опросил украинцев за границей насчет их мнения о сроках окончания войны и будут ли они возвращаться в Украину. 32% опрошенных сказали о том, что война продлится еще полгода – год. 17% опрошенных говорят, что война будет продолжаться еще несколько месяцев, 12% – верят в победу в ближайшей перспективе, а 40% – говорят, что война будет продолжаться еще больше года. Вы себя к какой категории относите?

Я отношу себя к категории прагматиков, и это не абстрактные цифры. То есть, ты не можешь говорить: "Война продлится 3 месяца, год, или она может затянуться на 10 лет".

Есть какие-то внутренние ощущения?

Не нужно внутренних ощущений, нужно учить математику. Наверное, алгебра за 5 – 7 класс. Этого будет достаточно. Психологию можно учить, но немного позже, где-то в институте. Для того чтобы понимать, что такое современная Россия и почему она проиграет.

И к сожалению, это не понимают западные элиты. Они продолжают ошибочно считать Россию "мощной" страной. И это приведет к эскалации конфликта.

Мы уже сегодня видим эскалацию конфликта. Но эта эскалация исходит из того, что ты позволяешь агрессору чувствовать возможность эскалации. Не потому, что он хочет ее, чтобы как-то перехватить даже повестку дня. Нет, потому что ты разрешаешь ему это делать.

Но по поводу сроков войны. Это банальная математика – вы считаете ресурсы оппонента, мобилизационные резервы, возможности военно-промышленного производства. Вырабатываете стратегию паритетности, предоставляете нам инструменты, учитывая, что, условно, 90% украинцев хотят эту войну довести до финала.



Для Украины только один путь – победа / Getty Images

То есть у вас не будет больше никогда такого. У нас есть 17 месяцев войны, это большая война, очень-очень долгая по времени. Это затяжной конфликт уже, ведь современные войны – это 5 – 6 дней, до месяца. Потом они заканчиваются, уже какие-то есть результаты и так далее.

17 месяцев – это практически если с инфляционной компонентой, больше Второй мировой по времени. Это так же, как доллар стоил 10 лет назад и доллар стоит сейчас – немного другие цифры. Где-то на 40% дешевле. Так же и время. 17 месяцев сейчас – это практически 3,5 – 4 года войны середины прошлого столетия.

Поэтому, когда ты понимаешь математику, ты не будешь говорить: "F-16 не нужны", "вам достаточно 3 ATACMS". Почему 3 ATACMS достаточно? Ведь это гораздо больше чем вчерашние или сегодняшние 36 "Калибров".

И они летят на расстояние больше. Те летят на какие-то всего-навсего 2 тысячи километров, например. А у вас летит на 200. Это ведь очевидно "паритетно", правильно? И если вы алгебру в школу не учили даже, то тогда вам это будет "круто".

Это же очевидно и потому не нужно ставить вопрос "А когда война закончится?" Надо просто написать: "3 и 36, 2 тысячи километров – 200". И тогда сказать мне – когда война кончится.

Так же и танки. Когда россияне концентрируют, например, артиллерии 1200 орудий калибра 122, 152 и имеют ежедневную возможность 15 тысяч выстрелов делать… А у вас, например, 180 (пушек – 24 Канал) калибра 155 и есть возможность вести 3 тысячи выстрелов в сутки – это "паритетно".

И это точно говорит о том, что вы точно можете сказать: "За два дня война закончится". Верно? Так думают наши партнеры. У них табличка, математика, столбики, но не сходится.

Что касается психологии. Это единственное, что дает надежду нынешнему человечеству, что война завершится справедливо. Потому что психология Украины, то есть общественные настроения в Украине, общественные настроения в России абсолютно разные. И мы имеем тотальное преимущество.

Что касается того, почему мы правы и почему должны выиграть эту войну. И это компенсирует ресурсные дефициты. Мне было интересно прочесть в какой-то из американских "аналитических газет" следующую фразу: "Мы не дали весь ресурс Украине. Мы понимали, что его будет недостаточно для проведения тех или иных наступательных операций, учитывая объемы, которые нужно проводить, учитывая линии обороны".

Кроме того, не предоставили весь объем, еще и делали настолько медленно, чтобы россияне могли за это время построить эшелоны, инженерные конструкции, фортификации и т.д. Мол, считали, что у украинцев такая смекалка, что они смогут все это преодолеть.

"Вам же удавалось как-то все полтора года. Значит, и сейчас удастся".

Они так и думают. Они верят в то, что удастся выиграть. А потом будут говорить после войны, что "это они все сделали". Конечно, мы поддерживаем это. Мы скажем: "Спасибо за то, что вы своевременно математически выверенное количество предоставляли нам". И это не вопрос нашего внутреннего состояния.

Не вопрос, как они говорят, "ряда недемократических процедур" или коррупции, которая есть в стране. Война – это ведь не о коррупции. Я понимаю, что коррупцию мы можем с вами обсуждать, потому что это действительно фатально для внутреннего состояния нашего государства.

К тому же мы понимаем, чем мы отличаемся от соседней страны. Мы можем свободно во время войны говорить о внутренних беспокоящих нас вопросах. В частности, о какой-то внутренней коррупции.

Мы отличаем от россиян генетически. Мы совершенно разные. Мы просто исторически имеем время, когда мы жили рядом друг с другом. Но ментально – мы совсем другие.

Мы хотим жить… Действительно, можем друг с другом спорить, конкурировать за что-нибудь. Не знаю, общаться как обычные люди. Они – нет, они хотят, чтобы была "вертикаль подавления". Мы не будем жить с вами в лагере никогда.

"Аналитика" западных медиа мешает ВСУ

Вы упомянули об этих "аналитических изданиях". Они сообщили о том, что Вооруженные Силы Украины стремятся разорвать сухопутный коридор между материком и Крымом и продвинуться, насколько это возможно.

Это просто настолько очевидно. Это просто очень важно. Когда инфантильные вещи постоянно повторяются: "Украина хочет разорвать коридор" или "Россия может заблокировать акваторию Черного моря и атаковать гражданские суда" – да, это очевидно.

Это настолько инфантильно. Я просто не понимаю: они с утра просыпаются, говорят об этом, выходят на брифинги, снова говорят. Чтоб что? Показать, что мир – инфантильный?

Что после 17 месяцев войны ты не понимаешь уже и математику, психологию, поведенческие реакции, кто есть кто. У тебя нет спутника, ты не знаешь, что будет делать Россия, кто может атаковать то или иное судно под юрисдикцией третьей страны, если мы говорим об акватории.

Что нужно Украине, чтобы освободить территорию, что разорвать логистическое обеспечение России – это ключевое. А как его разорвать? Перебить одно или другое, или Керченский мост, которого не существует. Или перебить сухопутный трафик по захваченному перешейку и т.п. Это все очевидно.



Крымский мост после "хлопка" 17 июля / Фото из телеграм-канала Николаевский Ванёк

Говорят о том, что украинское командование проинформировало Вашингтон о начале новой фазы наступления на направлении главного удара – к югу от Орехова в Запорожской области. И ссылку на это дают на 2 источника в Пентагоне. Было ли так, что аналитические издания или комментарии из неназванных источников мешают ВСУ?

Они всегда мешают.

Мы стараемся не бежать впереди и давать уже по факту информацию от Генштаба.

Это мы воюем. А ведь они снимают сериал. Поэтому им нужно прийти и сказать: "Они будут атаковать сегодня там. Россияне, подойдите туда, потому что Украина будет идти там". Это выглядит так. И это небезопасно.

Каждый день они выходят: "Там будет главный удар, они сегодня идут на Мелитопольском направлении, на Бердянском, они хотят это сделать – это сериал. Это желание бежать перед армией для того, чтобы увеличить потери чужой. Потому что это интересно проговорить. Они хотят себя демонстрировать, как люди умные, мол, мы здесь анализ будем делать – что, где, как будет происходить.

А вы почему так медленно идете?

Да. Во-первых, мы же сообщили. Во-вторых, россияне сконцентрировались там. В-третьих, мы вам не предоставили определенное количество оружия. Почему? Мы хотим посмотреть, можно ли с ножом выиграть войну, где используется крылатая ракета. Это интересно для фильма.

Но есть другая составляющая – хуже. Каждый день кто-то из руководителей других стран выходит и говорит, что НАТО категорически не будет вмешиваться в конфликт и не будет реагировать на провокации России: в Черном море или в Балтийском, или в небе Сирии и т.д.

Не будет реагировать на пролет ракет над другими странами-членами НАТО. На блокирование Россией невнутренней акватории Черного моря, где уже три страны НАТО имеют свои коммерческие интересы: Турция, Болгария, Румыния.

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Это значит, что России говорят: "Делайте что хотите, атакуйте как хотите, нарушайте любое международное право. Мы не будем на это реагировать, потому что будем считать, что это провокация для эскалации. А мы не хотим эскалации". Это так выглядит и крайне опасно.

Было бы лучше, чтобы они, во-первых, не комментировали ход войны. Не рассказывали, на каком направлении украинская армия будет идти. Во-вторых, не провоцировали Россию тем, что они не будут реагировать на ответные агрессивные действия оккупантов. Не можете правильно комментировать – лучше не комментировать.

Еще лучше, чтобы анонимные источники перестали быть анонимными и мы хотя бы понимали, кто это такой умный. Кто делает все "сливы". Потому что это минимум 20% этой войны. Все непродуманные заявления приводят к тому, что Украина выплачивает гораздо большую цену, чем могла бы. Не говорю уже о своевременной поставке (оружия – 24 Канал).

Запад не хочет проигрыша России

Проблема в том, что первые 6 месяцев войны наши партнеры в Европе ощущали, что Украина может пасть. Тогда Россия придет к их границам, станет жестко шантажировать, потребует большей доминации в Европе. Они очень сильно этого испугались, искренне паниковали.

Что сегодня понимают? Украина не проигрывает. И вообще все события будут на Востоке или на юге нашего государства. Ну, будут убивать украинцев месяц, год, десять – их это не заботит. Потому что Россия понимает, что атаковать Европу или воевать над НАТО у нее нет ресурса.

Россия вообще воевать не умеет: количественно – да, качественно – нет. И потому они сейчас чувствуют себя абсолютно респектабельно, все супер.

Главное – не бейте по территории России.

Это главное. Россия атакует вас каждый день со своей территории, используя стратегическую авиацию. Кстати, аэродром Оленья расположен в 150 километрах от стран НАТО. Оттуда поднимаются атакующие Украину Ту-22.

Главное – не атаковать Оленью, чтобы в России ничего не было. Она должна чувствовать себя спокойно. Украинцы могут потерпеть. Они же 17 месяцев живут в бомбоубежищах. Так что не атакуйте Россию.

Им нужно, чтобы Россия, возможно, и осталась такой. Ведь если она останется униженной, она будет коррупционно платить больше. Она будет инвестировать больше денег в коррупционные отношения, все эти международные институты. Россия будет с проигрышной премией в 30%. То есть, они вчера получали от России 1000 долларов, а будут получать 1300 долларов.

У вас нет ощущения, что Запад немного боится выигрыша Украины, потому что это будет означать, что любая маленькая по территории страна может сопротивляться и побеждать большую?

Запад так не думает. Это достаточно сложно для них. У них другие категории. Они не желают отречься от консервативности другого типа. В этой консервативности есть некая "мощная" страна Россия, которая им понятна. Ее можно использовать, хейтить.

Но в то же время Россия, интегрированная в современную глобальную элиту, дает много коррупционного дохода на разных уровнях. Это могут быть прямые, культурные и информационные гранты. Это мощная схема, которая проникает в здоровую ткань, и ты не можешь ее забрать, потому что тебе это что-то дает. Это не вопрос, что они боятся Украины. Они не желают проигрыша России.

Они хотели, чтобы все осталось как с 2014 по 2022 год. Ведь именно в этот период Россия гораздо больше инвестировала в пропагандистские, информационные программы, подкупы и формирование лобби. Россия хотела, чтобы этот период длился еще 30 – 50 лет.

То, что хотели россияне – это их личная история.

Но сейчас уже нет "истории" России. Сегодня есть история, которую пишет Украина для Европы – по меньшей мере, а больше – для всего демократического мира.

Сейчас Украина возвращает всех во времена Маргарет Тэтчер (премьер-министр Великобритании 1979 – 1990 годы, – 24 Канал), Рональда Рейгана (президент США 1981 – 1989 годы, – 24 Канал), когда была ответственная политика. Тогда политические деятели брали на себя ответственность и несли ее. Они называли черное – черным, а белое – белым.

И если Россия является максимально отвратительной страной, то такой ответственный политик должен так сказать. А также уменьшить ее прямое и опосредованное влияние, вывести ее из G7 и других международных объединений и вывести из Совета ООН. Вот это все сегодня "переписывает" Украина.

Это слишком тяжело делать, потому что мир был уже совсем другим. Это был мир XXI века – накопительство и потребление.

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