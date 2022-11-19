Выйти на границы 1991 года можно и до конца зимы, – Свитан спрогнозировал ход войны

Вооруженные Силы Украины постепенно отвоевывают у оккупантов каждый метр родной земли. Украина точно вернет все свои территории. Военные эксперты предполагают, что это произойдет через несколько месяцев, возможно, уже к концу зимы.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. По его мнению, Украина может выйти на границы 1991 уже к концу этой зимы.

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Он отметил, что до Нового года ВСУ не успеют освободить все территории, ведь нам партнеры не предоставили авиацию и дальнобойные ракеты.

С тем вооружением, которое у нас есть и которое планируют предоставить Украине, до конца зимы мы сможем выйти на границы 1991 года – то есть зайти в Крым и Донбасс,

– объяснил Свитан.

Но, по его словам, закончится ли на этом война – это спорный вопрос, ведь Россия вряд ли успокоится.

Военный эксперт заметил, что война может закончиться только тогда, если до времени, когда Украина выйдет на свои границы в 1991 году, мы войдем в НАТО. "Если нас туда примут, и мы "прикроемся" зонтиком НАТО, тогда война, возможно, закончится", – считает эксперт.

Если этого не произойдет, то мы будем воевать еще с теми странами, которые останутся после развала России, то есть после уничтожения российской армии на украинской территории.

– отметил Свитан.

Он объяснил, что Россия распадется на составляющие федеральные образования, и с ними придется воевать еще лет 10, чтобы удерживать и волну миграции, и военные формирования типа ЧВК "Вагнер", потому что они не успокоятся.

По его мнению, война будет продолжаться на границе между Россией и Украиной не менее 10 лет. "Только если мы вступим в НАТО, то это скоро закончится, а в противном случае – на это уйдет лет 10", – добавил он.

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