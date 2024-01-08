Война сразу закончится: оппозиционер предположил, что для этого должно произойти в России
Россия готовится к очередным фейковым выборам президента, которые пройдут в марте 2024 года. Однако фактически результаты уже известны. Владимир Путин будет президентом, пока не передумает или не умрет.
В то же время смерть Владимира Путина может остановить войну. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Сергей Асланян.
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"Будет маневрирование, но война остановится"
Сергей Асланян предположил, что после смерти Владимира Путина будет маневрирование, однако боевые действия остановятся. После Путина Кремль может возглавить секретарь совбеза России Николай Патрушев.
Как только умрет Путин, война сразу остановится. Будет маневрирование. После Брежнева был Андропов, Черненко. После Путина будет Патрушев, потом – какая-то проходная фигура. Но война остановится сразу,
– убежден оппозиционер.
Президентские выборы в России: главное
- 8 декабря 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на следующих так называемых "выборах" президента России. Он объяснил свое решение тем, что его якобы "просили об этом люди", а сам Путин рассматривал разные варианты. Он добавил, что якобы сегодня "иначе нельзя". Новый президентский срок станет для него пятым.
- Псевдовыборы президента в России состоятся 15 – 17 марта 2024 года. Кроме того, российская ЦИК объявила, что голосование будет проходить и на оккупированных территориях Украины. В британской разведке убеждены, что таким образом Путин хочет создать впечатление якобы "легитимности" вторжения на чужую территорию. Очевидно, российская оккупационная администрация будет прибегать к фальсификации выборов и запугиванию украинцев.
- Так называемый глава Кремля уже подал документы в ЦИК. Его лично встретила руководительница Элла Памфилова. Согласно правилам, для того чтобы баллотироваться, Путин должен был создать группу избирателей, которая будет его поддерживать, количеством не менее 500 человек. Собрание группы прошло 16 декабря, где участники единогласно поддержали Путина.