Сколько еще будет продолжаться война в Украине: Свитан предположил минимальный срок
Западные чиновники уверены в том, что война России против Украины будет продолжаться, по меньшей мере, до 2025 года. Однако есть и более пессимистические сценарии.
Два года – это действительно минимальный срок войны в Украине. Такое мнение в эфире 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он также добавил, что сами боевые действия могут продолжаться еще долго.
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Как долго будут продолжаться бои
В американской разведке считают, что война в Украине продлится еще минимум два года. Официальные лица США приватно говорят о том, что боевые действия могут продолжаться еще даже пять лет, не зависимо от того, кого изберут президентом Штатов.
Если мы получим авиацию в достаточном количестве – хотя бы 80 самолетов – то в этом году мы сможем работать по Крыму с большой вероятностью его увольнения. Тогда 2025 год – это может быть уже увольнение Донбасса. Об этих двух годах главных боев к выходу на админграницы и говорят наши партнеры,
– заметил Роман Свитан.
По мнению военного эксперта, это минимальный срок для окончания войны, который невозможно ускорить. Ведь только через год освободить всю территорию Украины – нереалистично.
"Минимально – два года. Дальше все зависит от степени развала России. Сейчас есть определенное видение этих процессов, они уже пробиваются наружу", – подчеркнул полковник запаса.Обратите внимание! Уже несколько дней в Башкортостане проходят митинги через судилище над местным активистом Фаином Алсиновым. В Украине говорят, что это начало фрагментации России.
Латентные боевые действия еще будут продолжаться
Два года основных сражений в Украине состоятся точно. Однако на этом все может не окончиться.
Дальше – от 5 до 7 лет придется еще воевать уже на наших границах. То есть, на линии фронта, которая будет идти вдоль границы. Россия будет распадаться, и некоторые волны этого распада будут однозначно биться о нашу границу,
– подчеркнул военный эксперт.
Развитие событий может быть разным, соответственно разными будут и методы борьбы. Профессиональная армия Украины может даже несколько десятков лет в боевом режиме прикрывать наши границы.
"Общество тогда не будет вовлечено в боевые действия. Этим будет заниматься армия профи. Однако если будет именно такое видение подготовки профессиональной армии", – объяснил Свитан.
По мнению полковника запаса, ситуация будет похожа на бои на Востоке Украины с 2014 по 2022 год. Все будет продолжаться, пока дестабилизация в распадающейся России не пройдет окончательно.
Что говорят о войне в Украине
- По данным издания Financial Times, Россия может восстановить большое наступление летом. Ведь цели Кремля в войне не изменились – Украину хотят захватить полностью. Так что в издании не исключают возможности попытки захвата россиянами крупных городов. Кроме того, российская армия хочет полностью захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.
- В издании CNN отметили, что Украине необходима поддержка западных союзников, чтобы начать новое контрнаступление. Он, к слову, может состояться на Юге – в районе Мелитополя. Однако произойдет такая наступательная операция не в этом году. По словам американского чиновника, в 2024 году ни Украина, ни Россия не будут иметь серьезных достижений на поле боя.
- Тем временем Еврокомиссия отметила, что Россия не готова ни к переговорам с Украиной, ни к установлению мира. Все разговоры российской власти об этом – лишь попытка отвлечь внимание мира от своих подлинных намерений.