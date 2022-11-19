Реалистический прогноз, у россиян проблемы, – эксперт о заявлении Минобороны об окончании войны

Россия может удержать оккупированные территории только одним способом. Это может временно сдержать контрнаступление ВСУ, но прогнозы Минобороны относительно окончания войны реалистичны.

Война для России закончится не просто поражением, а политической катастрофой, к которой окружение Путина уже готовится. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Михаил Притула.

Обратите внимание "В России проблема с вооружением": Клочок назвал убедительные аргументы

Контроль за логистикой

Эксперт отметил, что прогноз Минобороны о том, что ВСУ смогут до конца года зайти в Крым и к весне закончат войну, "достаточно реалистичен".

Прогноз реалистичен, учитывая, что у россиян большие проблемы с логистикой на Юге Украины. То есть вся эта территория нуждается в снабжении и очень большом количестве личного состава. В зимних условиях россиянам будет очень сложно все это обеспечивать. В частности, это касается боеприпасов, еды и горючего,

– объяснил обозреватель.

По его словам, у ВСУ есть огневой контроль над ключевыми коммуникациями, которые идут из Крыма.

"Таким образом возникает достаточно большая проблема с поставкой этой оккупированной территории и, конечно, что у россиян не будет возможности ни поставлять, ни хранить средства. Поэтому достаточно правильный прогноз, что возможно наши ВСУ будут иметь возможность до конца декабря зайти в Крым", – добавил аналитик.

Читайте также Какой участок фронта самый важный для россиян: Свитан предположил, как будут развиваться боевые действия

Оборона "пушечным мясом"

По мнению Притулы, Генштаб будет решать, как эта задача будет выполняться и целесообразно ли ВСУ в зимний период заходить в Крым.

Нам противостоят иногда люди профессиональные, которые, несмотря на глуповатое политическое руководство, пытаются планировать правильно свои военные операции. Соответственно, им нужно сейчас для удержания этой территории большое количество живой силы. То есть им нужно продолжать мобилизацию, чтобы бросить на эту территорию большое количество пехоты,

– указал специалист.

Он подчеркнул, что российские "чмобики" плохо обучены, плохо вооружены и плохо экипированы, но в силу их большого количества они будут пытаться удерживать эту территорию своими жизнями.

"Россияне будут пытаться нагнать тех "мобиков", которых они мобилизовали, чтобы они удерживали своими телами эту обширную территорию. Из-за этого у них будут очень большие потери в живой силе. Они своих не берегут и бросают прямо в бой. Такая их идеология смерти и от них такого можно ожидать", – рассказал Притула.

Советуем Российский политолог рассказал, какую главную задачу сейчас хочет воплотить Путин

В ожидании катастрофы

По словам аналитика, если Кремль не решится обороняться "чмобиками", ВСУ все-таки смогут дойти до Крыма уже в декабре.

Россиянам придется убегать, когда будут морозы. Это для них будет просто катастрофой. Однако следует помнить, что у них есть 300 тысяч мобилизованных, часть из них уже погибла. Далее они будут "домобилизовываться" и снова будут бросать всех в бой. На какие участки они будут бросать – это уже зависит от того, насколько они грамотно распорядятся этим ресурсом,

– заверил эксперт.

По его мнению, прогноз относительно того, что война закончится примерно в марте – он также имеет право на существование, поскольку чем больше будут мобилизовывать "свежих" россиян и чем больше будет "200-ых", тем больше будут у России негативные настроения по войне.

"В России фактически началась борьба за преемственность Путина, уже выросли новые лидеры типа Пригожина и т.д. Поэтому пошли какие-то процессы сдвига с "мертвой точки", поскольку все уже думают о жизни после Путина. Война закончится тогда, когда его режим рухнет. Как это будет и какой это будет катастрофа для России – будем смотреть", – резюмировал Притула.

Вас также может заинтересовать – в Минобороны рассказали, когда война закончится: смотрите видео

Ситуация в России: последние новости