Показательная мобилизация: сколько времени еще сможет воевать россия
У россии все еще есть ресурсы, чтобы продолжать войну против Украины. Однако количество экономических и социальных проблем в стране будет только увеличиваться.
Объявленная кремлем мобилизация будет только усугублять кризисные проявления в россии. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Ресурсы иссякают
Эксперт отметил, что политическое руководство россии сознательно гонит своих граждан на убой.
"Ресурсов у них действительно много, но они уходят в прошлое. Даже сейчас мы наблюдаем эшелоны военной техники в Ростове-на-Дону, где грузовики сняли с хранения. Там "КРАЗы"-225, которые ставили еще в СССР на хранение. Они их снимают и будут воевать на них", – объяснил специалист.
В то же время он убежден, что эта война не будет длиться 2 – 3 года.
Думаю, что нет. Даже при всех положительных вещах есть понятие экономики и финансов. Так вот, экономика россии уже захлебывается от этой волны, которую они подняли с мобилизованными. Им уже нечем их одевать и оснащать. Также в россии назревает дефицит тех вещей, которые нужны мобилизованным,
– добавил обозреватель.
Сколько россияне смогут воевать против Украины: смотрите видео
Проблемы в россии
Жданов рассказал, что решение о мобилизации напрямую влияет на жизнь простых россиян. И такие явления будут только увеличиваться в масштабах.
На войну идут мужчины. Уже есть сообщение, что некому идти на смены в автобусных парках, потому что все получили повестки и пошли в военкоматы. Минобороны их уже не отпустит. Если сейчас хоть одного человека отпустить официально, завтра никто не придет в военкомат. Каждый найдет миллион причин, чтобы его не призвали,
– считает аналитик.
По его мнению, также у россии все больше появляется понимание реальной ситуации на линии фронта в Украине.
"Чем дальше, тем больше в россии будут увеличиваться проблемы. Посмотрим, как они будут продолжать эту мобилизацию и куда будут набирать этих людей, потому что учебные центры уже не могут принять такое количество военнообязанных. Эта война вряд ли затянется на несколько лет", – отметил эксперт.
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Сколько хотят мобилизовать
Жданов указал, что россияне планируют призвать 1,2 миллиона человек, которых будут мобилизовать в два этапа.
Пока вырисовалась схема, которую они хотят провести по мобилизации: до конца года они хотят взять до 500 тысяч человек, а в следующем году – еще до 750 тысяч. Как это у них получится – трудно сказать, хотя те же мобилизованные особо не сопротивляются. Они живут в чрезвычайно сложных условиях, каких-то гадюшниках и спортзалах. Никто не бунтует – все согласны с этой рабской судьбой,
– убежден специалист.
По его словам, человеческие и технические ресурсы у россии есть, но в дальнейшем будут возникать вопросы по их качеству.
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Ситуация в россии: что известно
- 21 сентября глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии, согласно которому кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора дмитрий песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что москва хочет мобилизовать до миллиона человек, однако по данным СМИ, кремль планирует призыв более 1,2 миллиона россиян.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных – разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает митингующим заключением до 15 лет.
- Крупнейшие митинги в эти дни проходят на российской части Кавказа, в частности в Дагестане. Участники протестов требуют от силовиков отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Местные анонсировали новые масштабные протесты.
- Путин понимает, что позиции россии на Кавказе достаточно шаткие и его власть в регионе подходит к концу. Поэтому перед тем, как потерять там контроль, пытается рассорить кавказские народы. Он приказал кадырову подавить протесты в Дагестане.