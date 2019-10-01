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      Когда Верховная Рада рассмотрит бюджет-2020 в первом чтении

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      Рада рассмотрит бюджет на 2020 год в первом чтении 18 октября, – Разумков
      Рада рассмотрит бюджет на 2020 год в первом чтении 18 октября, – Разумков / 24 канал

      Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины уже 18 октября. Депутаты должны подать свои предложения до 1 октября.

      Бюджетный комитет должен проработать правки от нардепов до 15 октября, об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета 1 октября.

      Знайте больше: Опубликован текст проекта бюджета на 2020 год: основные цифры

      Проект бюджета в парламенте представили 20 сентября.

      В первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год ориентировочно будет вынесен для рассмотрения Верховной Радой Украины 18 октября,
      – сказал глава ВР.

      Отметим, проект в украинском парламенте зарегистрировали 15 сентября – именно эту дату называл президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук.

      Далее законопроект должны рассмотреть тремя чтениями: между первым и вторым к нему могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, документ должны подписать спикер и президент.

      Кратко о проекте бюджета 2020

      Проект бюджета, поданный в парламент новым правительством, пока что построен на предыдущих прогнозах. Он предусматривает, что в 2020 году украинская экономика вырастет на 3,3%.

      Однако долговые выплаты вновь превысят заимствования почти на 60 миллиардов, они составляют 438,1 миллиарда гривен.

      бюджет 2020 доходи і видатки
      В 2020 году вырастут как доходы, так и расходы госбюджета / Инфографика 24 канала

      Однако между первым и вторым чтением в этом показателе могут произойти изменения, которые учтут обещания нового правительства. Тогда экономический рост может ускориться до 5% в следующем году и до 7% – в последующие годы.

      Знайте больше: Гончарук: Бюджет 2020 будет последним годовым

      Согласно этому проекту, в следующем году минимальная зарплата в Украине вырастет на 550 гривен – до 4723 гривен. Это около 167,5 доллара, ведь средний курс доллара, заложенный в проект бюджета, составляет 28,2 гривны.

      бюджет 2020 мінімальна зарплата
      Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен / Инфографика 24 канала

      На выплату коммунальных субсидий заложено 47,6 миллиарда гривен. В этом году на субсидии было заложено 55 миллиардов гривен.

      На сферу национальной безопасности и оборону вместе правительство выделило 245,8 миллиарда гривен, что на 33,8 миллиарда больше, чем в 2019.

      бюджет 2020 скільки виділять на оборону
      На ремонт дорог в 2020 году выделят рекордную сумму / Инфографика 24 канала

      Расходы на образование и медицину в следующем году также будут больше, чем в этом году.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Разумков Верховная Рада Деньги Бюджет 2020
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