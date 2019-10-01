Когда Верховная Рада рассмотрит бюджет-2020 в первом чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины уже 18 октября. Депутаты должны подать свои предложения до 1 октября.

Бюджетный комитет должен проработать правки от нардепов до 15 октября, об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета 1 октября.

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Проект бюджета в парламенте представили 20 сентября.

В первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год ориентировочно будет вынесен для рассмотрения Верховной Радой Украины 18 октября,

– сказал глава ВР.

Отметим, проект в украинском парламенте зарегистрировали 15 сентября – именно эту дату называл президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук.

Далее законопроект должны рассмотреть тремя чтениями: между первым и вторым к нему могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, документ должны подписать спикер и президент.

Кратко о проекте бюджета 2020

Проект бюджета, поданный в парламент новым правительством, пока что построен на предыдущих прогнозах. Он предусматривает, что в 2020 году украинская экономика вырастет на 3,3%.

Однако долговые выплаты вновь превысят заимствования почти на 60 миллиардов, они составляют 438,1 миллиарда гривен.



В 2020 году вырастут как доходы, так и расходы госбюджета / Инфографика 24 канала

Однако между первым и вторым чтением в этом показателе могут произойти изменения, которые учтут обещания нового правительства. Тогда экономический рост может ускориться до 5% в следующем году и до 7% – в последующие годы.

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Согласно этому проекту, в следующем году минимальная зарплата в Украине вырастет на 550 гривен – до 4723 гривен. Это около 167,5 доллара, ведь средний курс доллара, заложенный в проект бюджета, составляет 28,2 гривны.



Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен / Инфографика 24 канала

На выплату коммунальных субсидий заложено 47,6 миллиарда гривен. В этом году на субсидии было заложено 55 миллиардов гривен.

На сферу национальной безопасности и оборону вместе правительство выделило 245,8 миллиарда гривен, что на 33,8 миллиарда больше, чем в 2019.



На ремонт дорог в 2020 году выделят рекордную сумму / Инфографика 24 канала

Расходы на образование и медицину в следующем году также будут больше, чем в этом году.