Кого ненавидит Путин: Яковенко назвал фамилии

Днем 16 февраля стало известно о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального. Кроме него, у Владимира Путина есть еще несколько личных врагов.

Оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что некоторых Путин пытается уничтожить собственноручно, а других других – руками своих приспешников.

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Кого Путин считает врагами

Российский оппозиционный журналист отметил, что после смерти Навального серьезная угроза нависла над людьми, которых Путин считает своими врагами.

Кроме Навального, которого Путин считает личным своим врагом, безусловно, таким является Владимир Кара-Мурза,

– сказал Яковенко.

По его словам, российский диктатор лично ненавидит Владимира Кара-Мурзу-младшего. Также в списке врагов Путина, конечно же, Михеил Саакашвили и в меньшей степени Илья Яшин и Алексей Горинов.

Яковенко отметил, что этих людей Путин пытается уничтожить либо собственными руками, как в случае с Кара-Мурзой, либо руками своих прислужников, которые сейчас руководят в Грузии, – речь идет о Саакашвили.

Смерть Навального: что известно

Алексей Навальный 16 февраля умер в колонии. В России заявили, что политику стало плохо после прогулки. У российского "оппозиционера" якобы ухудшилось самочувствие и фактически сразу он потерял сознание.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Олафом Шольцом прокомментировал известие о гибели российского "оппозиционера". Глава государства предположил, что это было убийство, а Навальный повторил судьбу многих ранее замученных Путиным.

На следующий день после смерти политика команда Алексея Навального подтвердила информацию о том, что тот ушел из жизни. Пресс-секретарь политика отметила, что тело Навального забрали следователи и проводят с ним "исследования".