Повестки для украинцев: кого запрещено мобилизовать принудительно

В Украине во время военного положения действует всеобщая мобилизация. Под нее попадают мужчины призывного возраста, но есть исключения.

Так, не могут принудительно мобилизовать мужчин с тяжелыми болезнями, временно или постоянно непригодные к службе. Кроме того, говорится об осужденных и получивших отсрочку от мобилизации, пишет 24 Канал.

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Кого не могут мобилизовать принудительно

Согласно статье 37 закона о воинской обязанности и военной службе из военного учета исключают лиц, отбывающих наказание или ранее приговоренных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Кроме того, принудительно не мобилизуют мужчин призывного возраста, которые:

имеют право на отсрочку и подали документы, доказывающие такое право (состояние здоровья, семейные обстоятельства – например, трое детей до 18 лет, уход за родными с инвалидностью, профессия, в частности, через отсрочку на работе, обучение или научные исследования);

и подали документы, доказывающие такое право (состояние здоровья, семейные обстоятельства – например, трое детей до 18 лет, уход за родными с инвалидностью, профессия, в частности, через отсрочку на работе, обучение или научные исследования); перенесли операцию (их не мобилизуют до решения ВЛК);

имеют установленные металлические конструкции во время операции;

имеют тяжелые болезни по причине которых считаются непригодными или временно непригодными к службе.

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