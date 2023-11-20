Никому не нужны: как пытаются спастись коллаборанты из Херсона

После освобождения Херсонской области коллаборанты, работавшие на российскую власть, сбежали с освобожденных территорий. Лучше всего устроились топовые предатели, успевшие вывезти все свое имущество и пытающиеся сейчас создать финансовую "подушку" и бизнес в России.

Об этом сообщил 24 Каналу заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, отметив, что в то же время местные коллаборанты никому не нужны в России. Сейчас их жизнь складывается не так, как они планировали.

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Отработанный материал

Этим предателям и дальше рассказывают "сказки" о том, что "все будет хорошо", "Россия навсегда". Однако они чувствуют, что ситуация не такая, как они представляют.

Когда они пытаются устроиться на какую-то должность в государственном управлении где-то на территории России, то получают ответ, которого не ожидали. Они там никому не нужны,

– отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.

На оккупированной Херсонской области все чаще сообщают о фактах мародерства . Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что в дома, жители которых выехали, оккупанты подгоняют грузовики и вывозят все имущество. По его словам, это свидетельствует о вероятном бегстве россиян с оккупированных территорий.

Как складывается "судьба" коллаборантов с деоккупированных территорий Херсонской области: смотрите видео

После освобождения Херсонщины от российских оккупантов оставшиеся здесь коллаборанты, если еще и не задержаны, то это вопрос времени.

СБУ и полиции нужно время для сбора доказательства их деятельности во время оккупации, чтобы в судах не разваливались уголовные производства. Соболевский уверен, что до каждого коллаборанта дойдет очередь.

Также о предателях, бежавших в Россию, потом появлялась информация, что они не могут там найти жилье и работу или получили низкую должность в российском регионе, о котором никто и не слышал.

"Эти коллаборанты требовались лишь некоторое время и только для того, чтобы создать картинку, что россияне действительно кого-то "освобождали" на оккупированных территориях. Те предатели, которые повелись на это, уже отработанный материал", – подчеркнул Юрий Соболевский.

Что происходит на оккупированной Херсонской области