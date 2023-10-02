Коломойский предоставил украинский паспорт: есть ли у него другие гражданства

В Шевченковском районном суде Киева подтвердили, что для удостоверения личности Игорь Коломойский предоставил украинский паспорт. Кроме того, в определении суда его называют гражданином Украины.

У Игоря Коломойского есть украинское гражданство. При этом неизвестно, есть ли у него гражданство других стран.

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Коломойский предоставил паспорт гражданина Украины

Во время заседания суда, где избирали меру пресечения Коломойскому, суд отметил, что он родился в Днепропетровске (сейчас Днепр – 24 Канал) и является гражданином Украины, которого подозревают в совершении уголовных правонарушений.

В то же время суд ни разу не затронул вопрос наличия гражданства других стран. В частности, речь идет о гражданстве Кипра и Израиля.

Ранее обратили внимание на то, что в тексте подозрения его называют "гражданином Израиля и Кипра, лишенным украинского гражданства", но на заседании судья говорил о нем как о "гражданине Украины".

В Шевченковском районном суде Киева подтвердили, что для удостоверения личности Игорь Коломойский предоставил украинский паспорт.

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