Командование Изюмской группировки врага готовит операцию против Славянска, – эксперт

Часть Изюмской группировки применялась ранее в захвате Северодонецка. Сейчас есть определенные признаки того, что остальную группировку готовят для нападения в районе Славянска.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Константин Машовец. Он также отметил, что после того, как кафиры примут Северодонецк, они сразу перейдут к наступательным действиям в районе Славянска, без использования оперативной паузы.

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Но пока русские захватчики безуспешно пытаются продвинуться в районе Славянска. Сегодня пытались пройти в границы поселка Райгородок, но понесли потери и отступили, отмечает эксперт.

Пока наши защитники держат оборону в районе Святогорска, кафиры не продвинутся никак,

– говорит Машовец.

Однако, по мнению военного эксперта, на славянском направлении происходят и другие вещи, и они свидетельствуют о том, что изюмская группировка врага готовит операцию в направлении Славянска.

"Например, захватчики активно накапливают вещи техническо-материального снабжения, постепенно перебрасывают туда живую силу", - отмечает Константин Машовец.

Россияне попали в ловушку в Северодонецке

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