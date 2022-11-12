Командующий ОК "Юг" прибыл в освобожденный Херсон: местные устроили феерическую встречу
Источник:ОК "Юг"
11 ноября защитники Украины освободили из-под оккупации Херсон, который враги захватили еще в начале полномасштабного вторжения. Уже на следующий день туда приехал командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук.
Жители Херсона, которые смогли наконец-то без страха выходить на улицы родного города, не сдерживали свои эмоции. Они аплодисментами встретили героев.
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На видео видно, что жители с национальной символикой все время военным кричали лозунги "Слава ВСУ" и "Слава Украине", а также "Спасибо".
Подходили украинцы пообщаться и поблагодарить лично. Они подчеркивали, что ждали ВСУ и верили в деоккупацию. Андрей Ковальчук поблагодарил херсонцев за выдержку.
Благодарю вас всех за то, что вы выдержали, за то, что вы сделали здесь непосредственно, потому что без вас мы би также, наверное, еще бы долго шли сюда,
– сказал Андрей Ковальчук.
Он также подчеркнул, что помощь, поддержка и вера в ВСУ и Украину очень помогают защитникам.
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Деоккупация Херсона
- Освобождение города произошло днем 11 ноября. Тогда над зданием Херсонской ОГА спустя долгое время после оккупации подняли украинский флаг.
- Когда же наступила тьма, люди не спешили расходиться по домам. Они вместе собрались у костра, чтобы отпраздновать освобождение города.
- Вместе с ними праздновали и другие города Украины. В частности, на улицы вышли также жители Киева и Одессы.
- В честь такого радостного события Укрпочта анонсировала выход новых марок и открыток. Уже известно, что на них будет изображен херсонский арбуз. Но не Укрпочта единственная: в этот день на долгожданное событие отреагировали много компаний, которые устроили яркий флешмоб.
- По состоянию на 12 ноября Украина контролирует уже более 60 населенных пунктов Херсонщины. Об этом рассказал Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
- В России же не очень рады такому "жесту доброй воли". Более того, один из идеологов "русского мира" Александр Дугин намекнул, что из-за этого пора убить Путина. А пропагандистка страны-агрессора чуть не расплакалась в прямом эфире.
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