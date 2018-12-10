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      Комаровский объяснил, полезно ли грудное вскармливание после года

      58 Читати новину українською
      Полезно ли грудное вскармливание после года
      Полезно ли грудное вскармливание после года / myhealthspin.com

      Грудное вскармливание – очень важный процесс для ребенка, это является первой поддержкой во внеутробной жизни малыша.

      Детский врач Евгений Комаровский объяснил, полезно ли грудное вскармливание после года, говорится на официальном сайте.

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      Он считает, что после того, как ребенку исполнился год, мама выполнила свой материнский долг по вскармливанию на 100%.

      Грудне вигодовування після року
      Грудное вскармливание после года

      Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендует мамам кормить детей до 2 лет и, возможно, даже дольше. Все из-за того, что в странах с низким уровнем гигиены длительное грудное вскармливание многократно уменьшает риск подцепить ребенком желудочно-кишечную инфекцию. То есть в таких странах, где эта инфекция угрожает жизни детей, грудное вскармливание детей после года очень полезно и спасает миллионы детских жизней.

      Но если женщина живет в стране с адекватным уровнем гигиены, то в этом случае рекомендации ВОЗ не работают. Остается главный показатель – удовольствие мамы и ребенка.

      Если вам нравится – продолжайте кормить малыша, не нравится, устали, хотите выспаться – тогда прекращайте.

      Грудне вигодовування після року
      Грудное вскармливание после года

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети
      Источник: 24 Канал
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