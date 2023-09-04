Комитет Рады поддержал отставку Резникова с должности министра обороны

В Верховной Раде 5 сентября поддержали увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны нашего государства. В частности эту инициативу поддержал один из комитетов парламента.

Да, этот комитет проголосовал за отставку Резникова. Нардеп Ярослав Железняк отметил, что это произошло при поддержке большинства голосов.

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Комитет Рады проголосовал за отставку Резникова

Народный избранник подчеркнул, что комитет Верховной Рады по обороне поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. В частности, против этого решения не голосовал ни один член комиссии.

16 за, 2 воздержались,

– подчеркнул Ярослав Железняк.

Теперь за соответствующее решение должны проголосовать депутаты украинского парламента. Источники в руководстве фракции "Слуга народа" сообщили журналистам, что, вероятно, увольнение Алексея Резникова с должности будет рассмотрено 5 сентября, а назначение на должность Рустема Умерова уже 6 сентября.

Наконец, нардепы подчеркнули, что Умерова еще должны уволить с должности главу Фонда государственного имущества Украины, а сам он планирует посетить заседание фракции Слуга народа и ответить на вопросы нардепов.

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