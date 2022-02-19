В компании Шойгу и Лукашенко: Путин дал старт учениям с пусками баллистических ракет
В России стартовали учения стратегических сил с пусками баллистических ракет. За этим из ситуационного центра наблюдает главы Кремля Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Не обошлось и без провозглашенного президента Беларуси.
Об учебе рассказал рупор Кремля Дмитрий Песков, сообщает 24 канал. В минобороны России уверяют, что мероприятия носят плановый характер.
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Отрабатывают и применение ядерного оружия
Песков подчеркнул, что это – финальная часть обучения сил стратегического сдерживания "Гром-2022".
Какие силы и средства участвуют в маневрах:
- Воздушно-космические силы,
- Южного военного округа,
- ракетные войска стратегического назначения,
- Северный и Черноморский флоты.
Как сообщает Интерфакс, министр обороны Сергей Шойгу, на учениях 19 февраля отрабатывают и использование ядерного оружия. Об этом Шойгу доложил лично Владимиру Путину.
Сегодня под вашим руководством проводится обучение сил стратегического сдерживания, на котором будут отработаны вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления во время проведения операции стратегических наступательных сил.
– заявил Шойгу.
Принять участие в учениях Лукашенко предложил сам Путин
Отметим, что присоединиться к мероприятию Александру Лукашенко предложил глава Кремля. Мол, это будет возможность поговорить о ситуации в регионе, а также оценить военное сотрудничество.
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В Кремле рассказали о ходе учений
В Кремле уже успели отчитаться о ходе так называемых "учений" и не упустили возможности похвастаться успехами.
- Провели пуски гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал".
- Корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" из морских и наземных мишеней.
- На полигоне "Капустин Яр" произведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер".
- С "Плесецкого" произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" по полигону "Кура" на Камчатке.
- Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные из стратегических ракетоносцев далекой авиации Ту-95МС, поразили цели на полигоне "Пембой" и "Кура".
- С Баренцева моря из атомного подводного крейсера "Карелия" осуществлен запуск баллистической ракеты "Синева" по полигону "Кура".
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Угроза российского вторжения: коротко
- Россия цинично проводит так называемые "учения" в то время, когда у украинской границы собрались, по оценкам США, от 170 до 190 тысяч российских военных.
- Президент Джо Байден выступил 18 февраля со срочным обращением. Он заверил, что Путин уже принял решение о вторжении.
- Однако глава Белого дома дает шанс дипломатии.
- В Офисе Президента Украины заверили, что готовы использовать этот шанс.
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