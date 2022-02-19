В компании Шойгу и Лукашенко: Путин дал старт учениям с пусками баллистических ракет

В России стартовали учения стратегических сил с пусками баллистических ракет. За этим из ситуационного центра наблюдает главы Кремля Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Не обошлось и без провозглашенного президента Беларуси.

Об учебе рассказал рупор Кремля Дмитрий Песков, сообщает 24 канал. В минобороны России уверяют, что мероприятия носят плановый характер.

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Отрабатывают и применение ядерного оружия

Песков подчеркнул, что это – финальная часть обучения сил стратегического сдерживания "Гром-2022".

Какие силы и средства участвуют в маневрах:

Воздушно-космические силы,

Южного военного округа,

ракетные войска стратегического назначения,

Северный и Черноморский флоты.

Как сообщает Интерфакс, министр обороны Сергей Шойгу, на учениях 19 февраля отрабатывают и использование ядерного оружия. Об этом Шойгу доложил лично Владимиру Путину.

Сегодня под вашим руководством проводится обучение сил стратегического сдерживания, на котором будут отработаны вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления во время проведения операции стратегических наступательных сил.

– заявил Шойгу.

Принять участие в учениях Лукашенко предложил сам Путин

Отметим, что присоединиться к мероприятию Александру Лукашенко предложил глава Кремля. Мол, это будет возможность поговорить о ситуации в регионе, а также оценить военное сотрудничество.

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В Кремле рассказали о ходе учений

В Кремле уже успели отчитаться о ходе так называемых "учений" и не упустили возможности похвастаться успехами.

Провели пуски гиперзвуковых аэробалистических ракет " Кинжал ".

". Корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет " Калибр " и гиперзвуковой ракеты " Циркон " из морских и наземных мишеней.

" и гиперзвуковой ракеты " " из морских и наземных мишеней. На полигоне "Капустин Яр" произведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования " Искандер ".

". С "Плесецкого" произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты " Ярс " по полигону "Кура" на Камчатке.

" по полигону "Кура" на Камчатке. Крылатые ракеты воздушного базирования , выпущенные из стратегических ракетоносцев далекой авиации Ту-95МС, поразили цели на полигоне "Пембой" и "Кура".

, выпущенные из стратегических ракетоносцев далекой авиации Ту-95МС, поразили цели на полигоне "Пембой" и "Кура". С Баренцева моря из атомного подводного крейсера "Карелия" осуществлен запуск баллистической ракеты "Синева" по полигону "Кура".

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Угроза российского вторжения: коротко

Россия цинично проводит так называемые "учения" в то время, когда у украинской границы собрались, по оценкам США, от 170 до 190 тысяч российских военных.

Президент Джо Байден выступил 18 февраля со срочным обращением. Он заверил, что Путин уже принял решение о вторжении.

Однако глава Белого дома дает шанс дипломатии.

В Офисе Президента Украины заверили, что готовы использовать этот шанс.

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