Компенсация за подтопленное метро: киевлянам будут возвращать средства за пересадки
Источник:Виталий Кличко
Киевсовет принял решение, которым жители столицы будут получать компенсацию из-за закрытых станций метро. "Лишние" поездки автобусом или троллейбусом будут возвращать обратно на карту.
Станции "синей" ветки закрыли из-за подтопления. По сообщениям властей, ремонт там будет продолжаться около 6 месяцев.
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Решения Киевсовета
Киевсовет 14 декабря принял важное решение, которое поможет киевлянам избежать переплат через закрытые станции метро. Жители столицы будут получать компенсацию поездок за вынужденную пересадку на автобусы и троллейбусы. Маршрут с "Теремков" до любой другой станции метро по-прежнему обойдется в 8 гривен, однако переплату будут возвращать обратно на карту.
При поездке нужно будет провалидировать транспортную карту на каждой пересадке. Но ночью лишние поездки будут возвращаться на карту. Поэтому пассажир, проехав наземным транспортом и метро будет платить только за одну поездку,
– объяснил Виталий Кличко.
Соответствующая система возвращения поездок начнет работу уже в понедельник 18 декабря. Киев Цифровой 15 декабря опубликует инструкцию, как это будет действовать.
Проблемы с метро в Киеве
- Движение поездов между станциями "синей" ветки метро "Демеевская" и "Теремки" закроют на пол года из-за ремонта тоннеля – возникло подтопление. Сотрудники метрополитена 8 декабря после утреннего пика увидели новые трещины, поэтому в 13:45 было решено остановить движение по участку.
- Стоит отметить, что станции "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" будут работать как укрытие. Впоследствии стало известно, что столицы наладили челночное движение. Поезда будут ходить от станции "Демеевская" до станции "Теремки", однако в тоннеле между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", где собственно ведутся ремонтные работы, поезда не будут ходить.
- Также власти приняли решение пустить на маршруты больше единиц наземного транспорта, однако это может привести к усложнению движения по городу. От "Лыбидской" к "Теремкам" будет курсировать наземный транспорт, который полностью будет дублировать движение метро.