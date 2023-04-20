Мобилизация в Украине: кому из военнообязанных нужно немедленно встать на учет снова

В Украине продолжается общая мобилизация и военнообязанные мужчины должны стать на воинский учет. В частности, это касается переселенцев.

Согласно Закону, есть определенный алгоритм действий снятия с воинского учета и его оформления. Детальнее о том, кому нужно немедленно стать на учет – расскажет 24 Канал.

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Кому нужно немедленно встать на воинский учет

Военнообязанные переселенцы, которые стали на учет как ВПЛ на новом месте, также должны стать на воинский учет. На это дается 7 дней.

Для этого необходимо сняться с воинского учета в месте своего прежнего пребывания для регистрации по новому месту жительства.

Чтобы сняться с прежнего места учета, нужно явиться в военкомат с паспортом и своим воинско-учетным документом. Это касается военнообязанных, резервистов и призывников.

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