Мобилизация в Украине: кому из военнообязанных нужно немедленно встать на учет снова
В Украине продолжается общая мобилизация и военнообязанные мужчины должны стать на воинский учет. В частности, это касается переселенцев.
Согласно Закону, есть определенный алгоритм действий снятия с воинского учета и его оформления. Детальнее о том, кому нужно немедленно стать на учет – расскажет 24 Канал.
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Кому нужно немедленно встать на воинский учет
Военнообязанные переселенцы, которые стали на учет как ВПЛ на новом месте, также должны стать на воинский учет. На это дается 7 дней.
Для этого необходимо сняться с воинского учета в месте своего прежнего пребывания для регистрации по новому месту жительства.
Чтобы сняться с прежнего места учета, нужно явиться в военкомат с паспортом и своим воинско-учетным документом. Это касается военнообязанных, резервистов и призывников.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Сейчас Украине "катастрофически" нужно пополнять резервы, сообщала Наталья Гуменюк. Она отметила, что Украина должна пополнять свой мобилизационный ресурс из-за потерь на войне.
- Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказывал, что прежде всего мобилизуют военнообязанных, у которых уже есть военный опыт.
- Кабмин расширил полномочия ТЦК и СП. Теперь они могут осуществлять оповещение и призыв граждан на военную службу в период, независимо от места их пребывания на воинском учете.
- Недавно Алексей Резников заявил, что усиливать мобилизацию в Украине пока нет нужды. План мобилизации, который утвердил Генштаб ВСУ, до сих пор не завершен.
- Кстати, в Украине нет возможности выдавать повестки через "Дию". Однако в будущем это может быть реализовано, сообщил представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский.
- Однако министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что повесток в "Дие" не будет.