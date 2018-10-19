Медики рекомендуют потреблять горчицу с блюдами в холодную пору, ведь этот продукт может быть очень полезным во время сезона простудных заболеваний.

Горчица содержит вещества, которые стимулируют отхождение мокроты – синигрин и синальбин. Поэтому благодаря действию этих компонентов горчица может быть эффективной в терапии кашля, бронхитов, ларингита и воспаления слизистых оболочек гортани, передает Мedikforum.

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Среди прочих полезных веществ есть еще белок, ненасыщенные жиры, пищевые волокна и витамины группы B, Е, D, А. Поэтому при употреблении горчицы в организме улучшается поступление крови в головной мозг, а это, соответственно, способствует улучшению памяти и когнитивных функций.

Желающим избавиться от лишних килограммов тоже стоит обратить внимание на этот продукт. Горчица ускоряет метаболизм и помогает организму лучше расщеплять жиры.

Потребление горчицы усиливает либидо у мужчин и женщин

Благодаря насыщенному составу минералов она улучшает состояние сосудов и работу сердца. Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты стимулируют процессы выведения из организма излишков холестерина. Поэтому горчица положительно повлияет на сердечно-сосудистую систему.

А еще этот продукт помогает при лечении кожных заболеваний, болезнях нервной системы и слабом иммунитете. И это еще не все, ведь горчица – природный афродизиак, который усиливает либидо у мужчин и женщин. 100 граммов горчицы содержит только 66 калорий.

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