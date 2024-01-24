Это откроет путь: Конгресс США сделал шаг к конфискации активов России и передаче их Украине
Источник:Reuters
Комитеты по иностранным делам Сената и Палаты представителей США поддержали "Акт по возобновлению экономического процветания и возможностей для украинцев". Этот законопроект поможет американцам создать условия для конфискации замороженных активов России.
Соединенные Штаты хотят передать российские активы Украине для восстановления объектов, разрушенных в результате полномасштабного вторжения страны-агрессора. 24 Канал информирует, при каком условии Вашингтон сможет изъять активы центрального банка России.
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Впервые в истории
Проект закона предусматривает использование арестованных активов Кремля для возобновления Украины. Стоит отметить, что он не связан с запросом Джо Байдена о дополнительном финансировании нашей страны на сумму 61 миллиарда долларов на помощь по безопасности.
20 представителей Сенатского комитета по иностранным делам США поддержали беспрецедентный "Акт по возобновлению экономического процветания и возможностей для украинцев". Отметим, что один человек проголосовал против принятия законодательства, направленного на поддержку нашей страны.
В то же время аналогичный проект закона с подавляющей двухпартийной поддержкой принял Комитет по иностранным делам Палаты представителей. Затем он должен пройти полное голосование в Сенате и Палате представителей и после этого его сможет подписать президент США Джо Байденом.
Выполнение этих условий откроет путь к первой в истории конфискации Вашингтоном активам центрального банка страны, с которым он не находится в состоянии войны,
– говорится в сообщении.
Глава комитета по иностранным делам Сената от демократов Бен Кардин оптимистично настроен по принятию законопроекта. Ведь акт по экономическому восстановлению Украины имеет поддержку со стороны Демократической и Республиканской партий в Сенате и Палате представителей, а также в Белом доме.
Он признал революционный характер этого законодательства, но в то же время отметил серьезность последствий действий России.
"Вот почему это должно быть сделано правильно", – сказал Кардин.
Замороженные деньги России
- На днях глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Евросоюза пришли к политическому согласию по использованию доходов от замороженных российских активов. Конфискованные средства будут использоваться для нужд Украины.
- В ходе экономического форума в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский призвал принять решение по замороженным активам, которые находятся в западных банках. Как отметил украинский лидер, эти средства Киев мог бы использовать для восстановления нашей страны.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что 18 января в Давосе велась активная работа по теме российских активов. Речь идет о сумме в районе 330 млрд евро.