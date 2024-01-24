Сполучені Штати хочуть передати російські активи Україні для відбудови об'єктів, які зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення країни-агресора. 24 Канал інформує, за якої умови Вашингтон зможе вилучити активи центрального банку Росії.

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Проєкт закону передбачає використання арештованих активів Кремля для відновлення України. Варто зазначити, він не пов'язаний із запитом Джо Байдена про додаткове фінансування нашої країни на суму 61 мільярда доларів на безпекову допомогу.

20 представників Сенатського комітету у закордонних справах США підтримали безпрецедентний "Акт з відновлення економічного процвітання та можливостей для українців". Зазначимо, що одна людина проголосувала проти ухвалення законодавства, яке спрямоване на підтримку нашої країни.

Водночас аналогічний проєкт закону із переважною двопартійною підтримкою ухвалив Комітет у закордонних справах Палати представників. Далі він має пройти повне голосування в Сенаті та Палаті представників й після цього його зможе підписати президент США Джо Байденом.

Виконання цих умов відкриє шлях до першої в історії конфіскації Вашингтоном активів центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни,

– йдеться у повідомлені.

Голова комітету у закордонних справах Сенату від демократів Бен Кардін оптимістично налаштований щодо прийняття законопроєкту. Адже акт щодо економічного відновлення України має підтримку з боку Демократичної та Республіканської партій у Сенаті та Палаті представників, а також у Білому домі.

Він визнав революційний характер цього законодавства, але водночас відзначив серйозність наслідків від дій Росії.



"Ось чому це має бути зроблено правильно", – сказав Кардін.

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