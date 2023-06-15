Люди Кадырова оказались обычными "дворнягами": как будет развиваться его конфликт с Пригожиным
Рамзан Кадыров давно пытается выбраться из той клетки, в которую его с самого начала засунул Владимир Путин. Речь идет о Чечне.
"Пригожин оказал ему "медвежью услугу", предоставив возможность безнаказанно гавкать. Об этом 24 Каналу сказал общественный деятель, республика Ичкерия Муса Ломаев.
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Пригожин развенчал миф о людях Кадырова
Глава ЧВК "Вагнера" публично объявил, что не будет подписывать контракт с министерством обороны, даже после того, как Путин в ультимативной форме сказал, что это обязаны сделать все. Зато люди Кадырова показательно подписали контракт с минобороны, демонстрируя свою лояльность и уверенность в том, что это основа, только им нужно доверять.
Я считаю, что вся эта катавасия с Адамом Делимхановым, состоявшаяся вчера, имеет прямое отношение к Пригожину. Возможно, не было никаких обстрелов, попадания ракеты. Люди Пригожина могли либо убили, либо серьезно ранить Делимханова,
– предположил Ломаев.
С самого начала возникновения кадыровского режима Путинский режим пугает русский народ злыми чеченцами – цепными псами, которые могут порвать кого угодно. А сейчас Пригожин показывает: это просто дворняги, которые ничего из себя не представляют.
Что известно о ранении Джелимханова: коротко
- Правую руку Кадырова Адама Делимханова, вероятно, ранили в Украине. Сначала даже сообщали о его смерти.
- То, что между Пригожиным и Кадыровым был конфликт, общеизвестно. Так, позиции, где находился кадыровец, могли слить вагнеровцы.
- В Кремле очень переживают при Делимханове. Спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что информацию о ранениях восприняли с "великой тревогой", однако призвал дождаться точной информации
- Впоследствии Кадыров заявил, что Делимханов – жив и здоров. Сообщение о смерти "дорогого брата" он назвал "феечными вбросами".
- Более того, в сеть Кадыров выложил фото с найденным Делимхановым. Но оно вызывало немало вопросов.