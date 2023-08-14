Конфликты между оккупантами на линии фронта: как именно это помогает ВСУ

После освобождения Старомайорского в Донецкой области возвращение под контроль Урожайного стало лишь вопросом времени. Российские оккупанты уже покидают поселок, в то же время обвиняя друг друга в очередном поражении.

Военный эксперт Сергей Грабский сказал 24 Каналу, какая польза ВСУ от конфликтов между оккупантами.

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"Нас это должно радовать, потому что противник не имеет монолитного единства и пытается вести самостоятельные боевые действия. Это свидетельствует о низком уровне координации и взаимодействия", – отметил Грабский.

В то же время рано говорить о том, что словесные перепалки между россиянами могут перерасти в открытое противостояние. Они лишь пытаются "выбелиться" во избежание ответственности за поражения на фронте.

Что происходит возле Урожайного

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные имели успех в направлении Урожайного и теперь закрепляются на достигнутых рубежах.

Освободить поселок не так просто из-за природного препятствия – реки Мокрые Ялы. Однако это должно стать логичным следующим шагом, ведь позволит ВСУ контролировать сразу две дороги на Заветное Желание и Старомлиновку.

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