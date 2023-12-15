Назло Трампу и Путину: Конгресс США запретил президенту страны выходить из НАТО

Обе палаты американского парламента приняли закон, запрещающий президенту США самовольно объявлять о выходе страны из Альянса. Не последнюю роль в этом решении Конгресса сыграли Дональд Трамп и война в Украине.

Закон еще ожидает подпись Джо Байдена. Впрочем, уже сейчас журналисты называют его принятие признаком приверженности Конгресса НАТО.

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Что означает закон

Новый закон запрещает любому президенту выводить США из НАТО без одобрения Сената или Акта Конгресса.

Инициаторами законодательной нормы выступили представители обеих партий в Сенате – демократ Тим Кейн и республиканец Марк Рубио.

Кейн, объясняя поддержку НАТО со стороны законодателей, отметил, что Альянс сумел сохранить силу в ответ на войну Путина в Украине и рост вызовов во всем мире. Кроме того, приверженность Конгрессу НАТО "посылает серьезный сигнал авторитарным режимам о том, что свободный мир остается единым", подчеркнул демократ.

Причем здесь Трамп

Новый закон приняли на фоне неоднозначных заявлений предполагаемого кандидата в президенты от Республиканской партии бывшего главы США Дональда Трампа. Критики Трампа говорят, что риторика экс-президента ослабляет единство и силу целей Североатлантического союза. Они опасаются, что в случае победы на выборах Трамп откажется от обязательств США по пакту о взаимной обороне НАТО или полностью выведет США из этого союза.

В то же время в издании отмечают, что Альянс приобрел новое значение при президентстве Байдена, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Во время своего срока Байден многое инвестировал в НАТО, направив больше войск и военных ресурсов в Европу, чтобы продемонстрировать силу в ответ на агрессию Путина. Также при Байдене Альянс пополнился новым членом – Финляндией и готовится принять еще одного участника – Швецию.

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