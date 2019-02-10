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      Конгрессмен США предостерег Гуайдо от попыток добиться военной интервенции в Венесуэлу

      6 Читати новину українською
      Ро Ханна
      Ро Ханна / Фото из открытых источников

      Американский конгрессмен Ро Ханна (демократ от штата Калифорния) предостерег лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо от попыток добиться американской военной интервенции в Венесуэлу. Он заявил, что только конгресс США вправе принимать такое решение и пока он не собирается этого делать.

      Об этом американский политик сообщил в своем Twitter.

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      Мистер Гуайдо, вы провозгласили себя лидером Венесуэлы, но вам не следует пытаться разрешить американскую военную интервенцию. Только Конгресс США имеет такое право. И мы этого делать не собираемся,
      – сказал Ханна.

      Ранее Гуайдо не исключил, что для свержения существующего режима может понадобиться иностранная интервенция. По его словам, "военная операция может быть наиболее эффективной формой давления", но это не то, что оппозиция надеется.

      Президент США Дональд Трамп не исключил возможности задействовать вооруженные силы США в Венесуэле. Мадуро в свою очередь заявил, что военное вторжение США в эту страну обернется для них огромными человеческими и военными потерями. Позже минобороны Венесуэлы обратилось к молодежи с призывом вступать в ряды вооруженных сил.

      Что происходит в Венесуэле?

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      Теги: Новости США Венесуэла Новости политики
      Источник: 24 Канал
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