Конгрессмен США предостерег Гуайдо от попыток добиться военной интервенции в Венесуэлу
Американский конгрессмен Ро Ханна (демократ от штата Калифорния) предостерег лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо от попыток добиться американской военной интервенции в Венесуэлу. Он заявил, что только конгресс США вправе принимать такое решение и пока он не собирается этого делать.
Об этом американский политик сообщил в своем Twitter.
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Мистер Гуайдо, вы провозгласили себя лидером Венесуэлы, но вам не следует пытаться разрешить американскую военную интервенцию. Только Конгресс США имеет такое право. И мы этого делать не собираемся,
– сказал Ханна.
Ранее Гуайдо не исключил, что для свержения существующего режима может понадобиться иностранная интервенция. По его словам, "военная операция может быть наиболее эффективной формой давления", но это не то, что оппозиция надеется.
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности задействовать вооруженные силы США в Венесуэле. Мадуро в свою очередь заявил, что военное вторжение США в эту страну обернется для них огромными человеческими и военными потерями. Позже минобороны Венесуэлы обратилось к молодежи с призывом вступать в ряды вооруженных сил.
Что происходит в Венесуэле?
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке заявили оппозиционеру немало стран мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.
- 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.
- Впоследствии ряд стран направили гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.