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      Конгресмен США застеріг Гуайдо від спроб домогтися військової інтервенції до Венесуели

      33 Читать новость на русском
      Ро Ханна
      Ро Ханна / Фото з відкритих джерел

      Американський конгресмен Ро Ханна (демократ від штату Каліфорнія) застеріг лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо від спроб домогтися американської військової інтервенції до Венесуели. Він заявив, що лише конгрес США вправі приймати таке рішення і наразі він не збирається цього робити.

      Про це американський політик повідомив у своєму Twitter.

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      Містере Гуайдо, ви проголосили себе лідером Венесуели, але вам не слід намагатися дозволити американську військову інтервенцію. Тільки Конгрес США має таке право. І ми цього робити не збираємося,
      – сказав Ханна.

      Раніше Гуайдо не виключив, що для повалення існуючого режиму може знадобитися іноземна інтервенція. За його словами, "військова операція може бути найбільш ефективною формою тиску", але це не те, на що опозиція сподівається.

      Президент США Дональд Трамп не виключив можливості задіяти збройні сили США у Венесуелі. Мадуро в свою чергу заявив, що військове вторгнення Сполучених Штатів в цю країну обернеться для них величезними людськими і військовими втратами. Пізніше міноборони Венесуели звернулося до молоді із закликом вступати до лав збройних сил.

      Що відбувається у Венесуелі?

       

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      Теги: Новини політики Венесуела Новини США
      Джерело: 24 Канал
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