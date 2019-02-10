Конгресмен США застеріг Гуайдо від спроб домогтися військової інтервенції до Венесуели
Американський конгресмен Ро Ханна (демократ від штату Каліфорнія) застеріг лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо від спроб домогтися американської військової інтервенції до Венесуели. Він заявив, що лише конгрес США вправі приймати таке рішення і наразі він не збирається цього робити.
Про це американський політик повідомив у своєму Twitter.
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Містере Гуайдо, ви проголосили себе лідером Венесуели, але вам не слід намагатися дозволити американську військову інтервенцію. Тільки Конгрес США має таке право. І ми цього робити не збираємося,
– сказав Ханна.
Раніше Гуайдо не виключив, що для повалення існуючого режиму може знадобитися іноземна інтервенція. За його словами, "військова операція може бути найбільш ефективною формою тиску", але це не те, на що опозиція сподівається.
Президент США Дональд Трамп не виключив можливості задіяти збройні сили США у Венесуелі. Мадуро в свою чергу заявив, що військове вторгнення Сполучених Штатів в цю країну обернеться для них величезними людськими і військовими втратами. Пізніше міноборони Венесуели звернулося до молоді із закликом вступати до лав збройних сил.
Що відбувається у Венесуелі?
- Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.
- Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
- В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.
- 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.
- 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.
- Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.