Коноплянка остался в запасе "Шальке" на игру Лиги чемпионов против "Галатасарая"
Стали известны стартовые составы команды на матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов "Шальке" – "Галатасарай".
Украинский футболист "Шальке" Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав немецкой команды.
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Шальке: Нюбель, Настасич, Ут, Руды, Стамбуле, Калиджури, Бургшталлер, Харит, Сане, Шопф, Эмболо.
Галатасарай: Муслера, Мариано, Озан, Сердар, Линнес, Донк, Ндиае, Беланда, Синан, Родригес, Анри.
Напомним, что матч "Шальке" – "Галатасарай" начнется в 22:00.
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Источник: 24 Канал
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