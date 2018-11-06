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      Коноплянка остался в запасе "Шальке" на игру Лиги чемпионов против "Галатасарая"

      28 Читати новину українською
      Евгений Коноплянка
      Евгений Коноплянка

      Стали известны стартовые составы команды на матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов "Шальке" – "Галатасарай".

      Украинский футболист "Шальке" Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав немецкой команды.

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      Шальке: Нюбель, Настасич, Ут, Руды, Стамбуле, Калиджури, Бургшталлер, Харит, Сане, Шопф, Эмболо.

      Галатасарай: Муслера, Мариано, Озан, Сердар, Линнес, Донк, Ндиае, Беланда, Синан, Родригес, Анри.

      Напомним, что матч "Шальке" – "Галатасарай" начнется в 22:00.

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      Теги: Спорт Футбол Евгений Коноплянка Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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