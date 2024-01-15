Навсегда останется в памяти: на фронте погиб директор одного из лицеев Киевской области

На фронте погиб директор профессионального лицея города Украинка в Киевской области Константин Бахмацкий. Его жизнь оборвалась при выполнении боевого задания под Бахмутом.

О трагической потере сообщили в пресс-службе учебного заведения. Там добавили, что директор лицея с первых дней стоял на защите Украины и давал отпор врагу, передает24 Канал.

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Навсегда останется в памяти родных

Защищая Украину от российских оккупантов, отдал жизнь директор профлицея Константин Бахмацкий. Он погиб 13 января во время выполнения боевого задания под Бахмутом. Герой служил в отдельном батальоне территориальной обороны.

В пресс-службе выразили искренние соболезнования всем родным, близким Героя.

Не словом, а делом доказал свою любовь к Украине – с первых дней полномасштабного вторжения, став на защиту нашей страны! Трудно найти слова развлечения для родных и близких. Прекрасный сын, любящий мужчина и отец, хороший коллега и товарищ. Пусть доброе, светлое воспоминание о Константине Николаевиче, нашем Защитнике, станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, учеников, боевых собратьев и всех, кто знал его, любил и почитал,

– говорится в сообщении.

О времени и месте прощания с Героем сообщат отдельно.

Обратите внимание! Теперь семья Героя нуждается в помощи. Номер карты жены погибшего защитника: Бахмацкая Юлия Григорьевна 5167 8032 4959 5203

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память.

Трагические потери Украины в войне