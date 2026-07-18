"Город под контролем ВСУ": бойцы полка "Скала" провели успешную зачистку Константиновки

В ВСУ заявили о завершении зачистки Константиновки в Донецкой области. После выполнения боевой задачи украинские военные подняли над городом государственный флаг.

Об этом сообщил 425-й отдельный штурмовой полк "Скала".

Что известно о ситуации в Константиновке?

В подразделении отметили, что украинские военные завершили зачистку Константиновки от российских сил и закрепили результат, водрузив украинский флаг.

Бойцы полка "Скала" провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг. Город находится под контролем ВСУ,

– говорится в сообщении.

Украинские военные заявили о контроле над Константиновкой: смотрите видео

Полк "Скала" – это 425-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Он участвует в боях на самых сложных участках фронта и выполняет штурмовые задачи.

Константиновка остается одним из ключевых направлений российского наступления в Донецкой области. Захват города мог бы открыть оккупационным войскам дополнительные возможности для продвижения в направлении Славянска и Краматорска.

В начале июня российские диверсионно-штурмовые группы смогли проникнуть в Константиновку. После этого в Вооруженных Силах Украины неоднократно подчеркивали, что противник не установил контроль над городом, хотя боевые действия оставались чрезвычайно интенсивными.

Украинские военные также сообщали, что российские подразделения уже не впервые пытались проникнуть в город небольшими группами. Из-за постоянных штурмов и артиллерийских обстрелов ситуация в Константиновке долгое время оставалась очень сложной, а отдельные районы фактически превратились в зону активных боевых действий.

Напомним, 3 июля Владимир Путин заявил о якобы захвате Константиновки. В то же время уже на следующий день Генеральный штаб ВСУ, группировка войск "Восток" и аналитики ISW опровергли эти утверждения.

Президент Владимир Зеленский также назвал слова российского диктатора ложными.

"Если Константиновка сейчас находится под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец-то закончить войну. Но все же он не пересечет линию фронта: правда сильно отличается от путинских слов", – заявил президент.

После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что Путин якобы готов принять Зеленского только в Москве.