Создают эффект наращивания присутствия, – Гуменюк сказала, стягивают ли россияне войска на Юг
Россияне прогнозируют приближение украинского контрнаступления. Из последних сил они пытаются обезопасить себя.
Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, действия россиян сложно назвать серьезными или угрожающими.
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Как оккупанты чувствуют себя на Юге перед контрнаступлением
Оккупанты пытаются демонстрировать видимость активной подготовки к обороне оккупированных территорий.
Они создают эффекты наращивания собственного присутствия путем ротации из одного района в другой,
– заметила она.
По ее словам, то количество техники и личного состава подконтрольно украинским силам.
Россияне стягивают свои последние мощности на Джарылгач для проведения дополнительных тренировок, осуществления эффекта милитаризации острова.
"Они понимают, что передвигаться у левого берега для них крайне опасно", – подчеркнула Гуменюк.
Так что россияне пытаются находить для себя более глубокие позиции для обустройства мест дислокации.
Оборона Юга: последние новости
- Военнослужащий ВСУ, крымский активист Василий Самойлов констатировал, что враг активно готовится к обороне оккупированных территорий.
- Оккупационная администрация полуострова Крым создала две частные кампании – "Тавриду" и "Ливадию". В народе наемников этих организаций уже прозвали "аксеновцами".
- Россияне на Юге Украины стали чаще становиться дезертирами. Они морально и психологически истощены.